Un addio significativo

Ana Laura Ribas, ex velina di Striscia la Notizia e icona degli anni ’90, ha recentemente annunciato la sua decisione di abbandonare definitivamente il mondo della televisione. Durante un’intervista a Verissimo, la showgirl ha rivelato che quella andata in onda il 1 febbraio è stata la sua ultima apparizione televisiva. “Ho smesso con quel mondo, oggi faccio tutt’altro” ha dichiarato, sottolineando la volontà di cambiare radicalmente la sua vita.

Una nuova carriera nel digitale

La Ribas ha intrapreso un nuovo percorso professionale, aprendo un’agenzia che si occupa di gestire campagne digitali. “Do lavoro a influencers e creators”, ha spiegato, evidenziando come il passaggio ai social media abbia influenzato la sua scelta. “Se non posso fare quello che mi dà piacere, allora quel percorso è finito” ha aggiunto, dimostrando una forte consapevolezza del cambiamento dei tempi e delle opportunità che ne derivano.

Un passato difficile e una nuova felicità

Durante l’intervista, Ana Laura ha anche condiviso dettagli della sua infanzia, segnata da un rapporto difficile con un padre violento e alcolista. Nonostante le sofferenze, ha cercato di aiutarlo a superare la sua dipendenza, ma alla fine si è arresa. “Cercavo di aiutarlo, ma non c’era nulla da fare” ha confessato, rivelando il dolore per la sua morte avvenuta a soli 54 anni. Fortunatamente, oggi la showgirl ha trovato la felicità accanto a un compagno che la fa sentire amata, nonostante la differenza d’età di 19 anni. “Non ci credeva nessuno in questo amore”, ha affermato, descrivendo la loro relazione come “il regalo più grande che ho avuto dalla vita”.