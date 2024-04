Anaao-Assomed sul Def, 'devono esserci le risorse per i professionisti'

Roma, 23 apr. (Adnkronos Salute) - Parte alla Camera l'esame sul Def 2024, il Documento di economia e finanza, un tassello fondamentale anche per programmare le risorse per la sanità pubblica. "Servono le risorse per i professionisti", afferma all'Adnkronos Salute Pierino ...

Roma, 23 apr. (Adnkronos Salute) – Parte alla Camera l'esame sul Def 2024, il Documento di economia e finanza, un tassello fondamentale anche per programmare le risorse per la sanità pubblica. "Servono le risorse per i professionisti", afferma all'Adnkronos Salute Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao-Assomed, il sindacato dei medici dirigenti del Servizio sanitario nazionale. "Poi iniziamo a defiscalizzare parte dello stipendio come fatto per i privati, rendiamo più appetibile la professione del dipendente gravata oggi dal 43% di aliquota fiscale – suggerisce – Investiamo finalmente nella riorganizzazione del territorio, creiamo presidi intermedi per ridurre gli accessi al pronto soccorso e poi rendiamo gli ospedali luoghi sicuri con fondi per le infrastrutture".