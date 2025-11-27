Negli ultimi giorni, il panorama informativo russo ha mostrato una reazione cauta nei confronti della nuova spinta degli Stati Uniti per porre fine al conflitto in Ucraina. Il Cremlino ha confermato di aver esaminato il piano di pace proposto dalla Casa Bianca, ma ha fornito poche informazioni concrete riguardo alle proprie posizioni.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’invio di funzionari per incontrare rappresentanti russi e ucraini, con l’obiettivo di finalizzare un accordo che, a quanto pare, tiene maggiormente conto delle preoccupazioni di Kiev. Malgrado l’importanza del piano, i principali canali televisivi russi hanno scelto di aprire le loro trasmissioni con notizie riguardanti la visita di Vladimir Putin in Kyrgyzstan, tralasciando di fatto la questione della pace.

La reazione dei media statali russi

Le emittenti russe, come Rossia 24, hanno dedicato solo un breve segmento al tema dei colloqui di pace, introducendo la questione 13 minuti dopo l’inizio del notiziario pomeridiano. Anche in quel frangente, la trasmissione è stata interrotta da un collegamento dal Congresso dei Giovani Scienziati di Russia.

Critiche ai leader europei

Un presentatore di Rossia 24 ha affermato che l’Europa sta complicando il processo di pace, riferendosi alle critiche dei leader europei riguardo al piano originale degli Stati Uniti, considerato troppo favorevole a Mosca. Inoltre, un corrispondente ha suggerito che la pubblicazione di una registrazione di una telefonata tra il consigliere Ushakov e il rappresentante speciale statunitense Steve Witkoff fosse destinata a ostacolare le trattative in corso.

Secondo il corrispondente, il momento della divulgazione della registrazione coincide con l’emergere di segnali positivi per la pace, il che suggerirebbe che ci siano forze a Londra e Bruxelles che cercano di sabotare i tentativi di avvicinamento tra Mosca e Washington.

Le posizioni del Cremlino

Nonostante le aperture al dialogo, i funzionari russi hanno mostrato una scarsa volontà di modificare le loro posizioni rigide riguardo alla conclusione del conflitto. Yury Ushakov, assistente per la politica estera del Cremlino, ha dichiarato che sebbene alcune parti del piano siano viste positivamente, molte altre necessitano di discussioni approfondite tra esperti.

Le richieste di Mosca

Il vice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov ha adottato un tono più intransigente, affermando che, sebbene Mosca accolga con favore gli sforzi di Washington per rilanciare i colloqui di pace, non ci sarà spazio per concessioni o per abbandonare gli obiettivi di guerra russi. Qualsiasi versione di questo piano è solo un elemento di contrattazione. Non ci possono essere concessioni o abbandono delle nostre posizioni sui temi fondamentali per il raggiungimento dei nostri obiettivi

Il canale statale Channel One ha menzionato il progresso nei colloqui di pace solo dopo dieci minuti dall’inizio della trasmissione. Il presentatore ha commentato che Washington è consapevole che il tempo non gioca a favore di Kiev, suggerendo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non è atteso a Washington nel breve periodo.

In un articolo del giorno precedente, Channel One ha descritto la situazione riguardante il piano di pace americano come un’informazione caotica, attribuendo parte di questa confusione all’avalanche di disinformazione prodotta da alcuni leader europei che, sebbene esclusi dai colloqui, cercano di ostacolare il piano. Mosca, comunque, ritiene che il piano statunitense possa costituire una base solida per i negoziati futuri.

Il quotidiano Kommersant ha ironicamente titolato un articolo riguardante le telefonate trapelate con la domanda “Chi ha incastrato Steve Witkoff?”, mentre il giornale Moskovsky Komsomolets ha criticato Zelensky per il suo comportamento, accusandolo di essersi lasciato trasportare dalle sue aspettative. La pubblicazione ha messo in evidenza che il leader ucraino sembrava pronto a incontrare Trump solo se anche i leader europei fossero stati presenti, evidenziando l’intento di influenzare il presidente americano.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’invio di funzionari per incontrare rappresentanti russi e ucraini, con l’obiettivo di finalizzare un accordo che, a quanto pare, tiene maggiormente conto delle preoccupazioni di Kiev. Malgrado l’importanza del piano, i principali canali televisivi russi hanno scelto di aprire le loro trasmissioni con notizie riguardanti la visita di Vladimir Putin in Kyrgyzstan, tralasciando di fatto la questione della pace.0