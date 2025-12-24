Davide Donadei ha parlato su Instagram dopo la puntata di Falsissmo e si dichiara pronto a esporre mediaticamente Fabrizio Corona.

Il Caso Signorini vede ogni giorno nuovi racconti di come sono andate le cose racconti atti spesso a smentire la narrazione di Fabrizio Corona che racconta i propri scoop nel programma da lui ideato e condiviso su Youtube “Falsissimo” uno degli ultimi a parlare in merito è stato Davide Donadei.

Davide e i rapporti con Alfonso Signorini

Davide Donadaei è stato intervistato da Fanpage.it a proposito del caso Signorini e la stessa intervista è stata riportata da Biccy.it

Donadei ha spiegato che ha avuto delle chat con Alfonso Signorini ma si trattava di foto di lui vestito post-palestra ed il commento del conduttore era – “tieniti pronto per il GF VIP” nulla di scabroso quindi.

Il 30enne che ha preso parte al GF VIP 7 ammette che Signorini avesse ben in mente il suo obiettivo ma lui ha risposto con fermezza che non sarebbe stato in grado di dare lui quello che voleva. Una risposta che sarebbe potuta risultare compromettente ma Signorini non la prese male.

“Non sono mai andato a casa di Alfonso Signorini” così ha risposto alla voce che era circolata, Donadei continua “una cosa del genere non è mai stata presa in considerazione”.

“Io non ho mai subito alcun abuso in tv”

Davide Donadei ha anche registrato un video su Instagram dove spiega di non aver subito alcun abuso ne tantomeno di aver ricevuto regali o avances quando si trovava in tv.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi svelato di aver registrato telefonate intercorse tra lui e Fabrizio Corona – “Le chiamate sono più di una, più di due, più di tre, le registrazioni le ho anche io”.

Infine si è mostrato disponibile a dichiarare tutto nelle sedi opportune ed ha lanciato un monito – “facile fare un giudizio sulla base di quello che viene raccontato ma non è sempre la verità“.