Ancona, scomparsa la giovane Andreea Rabciuc: indagato il suo fidanzato

Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa lo scorso 12 marzo, non è ancora stata trovata. Il suo fidanzato risulta ora inserito nella lista degli indagati

Era il 12 marzo scorso quando si sono perse le tracce di Andreea Rabciuc, 27enne di Ancona di cui, da allora, non si è saputo più nulla.

Ancona, la scomparsa di Andreea Rabciuc e le indagini

La campionessa di tiro con l’arco Andreea Rabciuc, 27 anni, risulta scomparsa da più di un mese.

Era, infatti, il 12 marzo quando fu vista per l’ultima volta. Il suo fidanzato 43enne, Simone Gresti, è stato oggi iscritto nel registro degli indagati dal pm di Ancona Irene Bilotta. L’uomo è indagato per sequestro di persona ed è stato convocato dai carabinieri di Jesi come persona informata sui fatti.

Il giorno della scomparsa

Da quanto è emerso, Simone Gresti è l’ultima persona ad aver visto Andreea il giorno della sua scomparsa, insieme alle altre due persone con cui si trovavano a Montecarotto.

I due findanzati avevano furiosamente litigato nella notte, finchè Andreea aveva deciso di andare via attorno alle 7 della mattina, senza il suo cellulare lasciato al fidanzato. Questa almeno è la versione raccontata da Simone alle utorità, che però non escludono nessuna possibilità.