Mestre, uomo di 39 anni trovato morto nel giardino della Casa dell’Ospitalità

Un uomo di 39 anni è stato trovato morto all'interno del parco della Casa dell'Ospitalità di Mestre: ad ucciderlo forse un malore nel sonno.

Tragedia a Mestre, dove un uomo è stato trovato morto nel giardino della Casa dell’Ospitalità di via Spalti. Trentanove anni e senza fissa dimora, l’ipotesi più accreditata è che sia deceduto a causa di un malore improvviso.

Uomo trovato morto a Mestre

Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di mercoledì 13 aprile 2022. Secondo quanto ricostruito, un passante si è accorto del cadavere che giaceva a terra avvolto in una coperta e ha subito lanciato l’allarme al 118 e alle forze dell’ordine. Gli operatori sanitari giunti sul posto non hanno purtroppo potuto fare altro che constatare il suo decesso. Il medico legale che ha esaminato il corpo non vi ha trovato segni di violenza o aggressione né vicino a lui sono stati trovati indizi che potessero portare a ipotesi diverse dalla morte naturale.

Sul luogo del rinvenimento sono giunti anche i Carabinieri della Compagna di Mestre che indagheranno sul caso insieme alla magistratura. Le autorità disporranno anche l’effettuazione dell’autopsia per chiarire quale sia l’esatta causa del decesso (avvenuto non molto tempo prima della scoperta).

Uomo trovato morto a Mestre: chi era

Il corpo trovato senza vita appartiene a Hany Mohamed, 39enne di origini egiziane in Italia senza fissa dimora. Noto alle forze dell’ordine per un arresto per spaccio e l’obbligo di firma alla stazione dei carabinieri di Mestre ancora valido, probabilmente si era addormentato all’interno del parco della Casa dell’Ospitalità e ha avuto un malore fatale nel sonno.