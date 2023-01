Ancona, sparatoria alla fermata del bus: due feriti e bossoli dappertutto

Terrore e piombo ad Ancona, dove è avvenuta una sparatoria alla fermata del bus e ci sono due feriti con bossoli dappertutto.

Il fatto di sangue è avvenuto vicino ad un centro di aggregazione giovanile del Comune e due due persone sono rimaste ferite nei pressi dei locali de “La bottega della fantasia”. Da quanto si apprende su dinamiche e moventi del fatto di sangue non ci sono ancora elementi certi.

Ancona, sparatoria alla fermata del bus:

Quello che si sa allo stato è che la polizia scientifica sta analizzando la scena della sparatoria.

Sul posto sono stati repertati numerosi bossoli, il che dice che sono state usate armi automatiche o semi automatiche. Per quanto riguarda i due feriti invece si sa che uno di essi sarebbe un 20enne.

Interrogati dalla polizia alcuni giovani

Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all’ospedale di Torrette e nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. In via Flavia intanto la polizia scientifica sta continuando a raccogliere bossoli nell’ambito dei rilievi nel quartiere del Q2.

Due pattuglie del 113 sono operative sul posto ed alcuni giovani sono stati assunti a sommarie informazioni testimoniali e pare che ad alcuni di loro possa essere fatta una prova Stub. Al momento non risultano fermi.