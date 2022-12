È durato poco il trend in discesa dei prezzi dell’energia registrato a ottobre: nel mese di novembre, infatti, è stata osservata una nuova impennata dei costi delle bollette del gas che ha fatto registrare un aumento pari al 13,7%.

Ancora un’impennata delle bollette del gas: a novembre si registra un aumento del 13,7%

Alla luce di quanto segnalato da Arera, le bollette del gas per le famiglie ancora in tutela sono in aumento. Il calo registrato nel mese di ottobre 2022 (-12,9%), infatti, sembra essere un ricordo lontano se si considera il recente andamento del mercato all’ingrosso italiano per la famiglia tipo in tutela. In questo contesto, per i consumi di novembre 2022, è stato stimato un incremento del 13,7% rispetto al mese precedente.

Nel comunicare il dato, Arera ha anche spiegato che il prezzo della materia prima gas (CmeMm) che i clienti con contratti in condizioni di tutela dovranno pagare per novembre 2022 è stato fissato a 91,2 euro/MWh. La cifra corrisponde alla media dei prezzi rilevati quotidianamente durante il mese appena trascorso.

Le stime di Arera

In conclusione, Arera ha illustrato gli effetti finali di un simile andamento del mercato, sottolineando che la spesa gas per la famiglia tipo nell’anno compreso tra il 1° dicembre 2021 e il 30 novembre 2022 corrisponde a circa 1.740 euro.

La spesa presenta una crescita del 63,7% se confrontata con i 12 mesi del periodo precedente ossia l’anno compreso tra il 1° dicembre 2020 e il 30 novembre 2021.