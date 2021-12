Ancora uno scontro tv sul covid: stavolta è fra Matteo Bassetti ed Alberto Contri che se ne dicono di tutti i colori ospiti di Giuseppe Brindisi

Ancora uno scontro tv sul covid: stavolta è fra Matteo Bassetti ed Alberto Contri, con l’ennesima telerissa condita da offese ed insulti dopo aver affrontato il tema del Green Pass. L’ultimo match si è tenuto durante la trasmissione Zona Bianca ed a distanza di sole 24 ore dall’ultima tele rissa al cubo di Contri con Andrea Scanzi dalla Berlinguer.

Scontro tv fra Bassetti e Contri: l’ennesimo su vaccini e Green Pass

Cosa è successo stavolta e nell’ennesimo format? Che Contri, aduso alle ospitate di pancreas, ha iniziato a snocciolare i dati a conforto della sua contrarietà alla certificazione verde attaccandoci il “loop” dello scetticismo sull’efficacia dei vaccini. A quel punto l’infettivologo del San Martino di Genova ha replicato duramente: “Non so dove abbia preso questi dati. Avete detto una serie di cretinate in questi mesi, per cui avete sulla coscienza moltissime persone che sono morte”.

Ormai gli esordi sono protocollari e a trazione etica, ma duri come la ghisa.

Quella tv “wrestling” che ha un po stufato: scontro fra Bassetti e Contri

Poteva mai tenersela Contri che pare diventato John Cena e che ormai, non mentano i colleghi, viene invitato solo per lo share che fanno i suoi vaticini con il maquillage del pluralismo? “L’abbiamo pizzicata varie volte a sbagliare“. Questa era l’esca e Bassetti l’ha allamata intera replicando iperteso: “Non si più parlare di medicina con una persona che non sa la differenza tra una cistifellea e l’appendice, tra un bronco e un alveolo.

Ma lei si deve vergognare di dire questi dati!”. Contri che ha scoperto il nervo ci picchia sopra in mood fabbro: “Questa è una frottola. Lei di frottole ne ha dette tutti gli anni, ma quello che è più grave è che lei è un professore di medicina”.

“Grave che lei sia medico “ e “lei può parlare solo al circo”: le discutibili chicche dello scontro fra Bassetti e Contri

E Bassetti in versione apriti cielo: “Io per dire queste cose ho studiato sei anni di medicina, quattro anni di specialità in malattie infettive e ho pubblicato 600 lavori con oltre 20mila citazioni. Lei cosa ha fatto per parlare e dire le stupidaggini che sta dicendo? In paesi normali gente come lei la fanno parlare al circo!” Dal “si vergogni in poi” è un format, perciò non ammorbiamo oltre il cortese lettore.