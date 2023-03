Andrea Damante e Elisa Visari: "Ecco perché si sono lasciati"

L’espeto di gossip Alessandro Rosica ha svelato alcuni retroscena sulla presunta rottura tra Andrea Damante e Elisa Visari che, a suo dire, sarebbe avvenuta per volontà del dj.

Elisa Visari e Damante: i motivi dell’addio

Secondo indiscrezioni sarebbe giunta al termine la storia d’amore tra Elisa Visari e Andrea Damante, iniziata ormai oltre due anni fa. In un primo momento erano circolate indiscrezioni (non confermate) di un presunto riavvicinamento tra il dj e la sua storica ex, Giulia De Lellis. Secondo Alessandro Rosica invece Damante avrebbe scelto di lasciare l’attrice perché invaghito di un’altra (anche se non è dato sapere l’identità della ragazza) e Elisa Visari, ancora innamorata di lui (per questo lo seguirebbe ancora sui social), non avrebbe abbandonato l’idea di poter formare di nuovo una coppia con il dj.

“Personalmente sono dalla parte di Elisa, ho provato ad aprirle (inutilmente) gli occhi davanti a tutta Italia da anni! Lei è totalmente persa di questo ragazzo che l’ha sempre resa cornuta ed è stata anche derisa a tantissime feste. Auguro a Elisa di ritrovare sé stessa e di svoltare completamente pagina. So che mi leggi e te lo auguro davvero!”, ha scritto Alessandro Rosica via social. Al momento sulla questione non sono emersi nuovi particolari e Damante e Elisa Visari non hanno confermato né smentito i rumor in circolazione.