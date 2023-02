La storia d’amore tra Andrea Damante ed Elisa Visari pare che sia al capolinea.

I rumors sono stati confermati da alcune pagine di gossip che hanno parlato di una rottura definitiva. Manca però l’ufficialità.

Andrea Damante ed Elisa Visari si sono lasciati? Spuntano dei rumors

Non si sa cosa sia accaduto tra Andrea Damante ed Elisa Visari in quanto non circolano foto o voci di tradimenti, nuovi flirt o altro che potrebbe far pensare ad una separazione. Le voci circolavano già da un po’ e la conferma è arrivata dalla pagina Instagram The Pipol.

Anche in questo caso però non sono spiegate le motivazioni, ma è solo scritto che i due si sono lasciati e non c’è possibilità che tornino insieme. La fonte è indiretta dato che potrebbe trattarsi di qualche amico della coppia.

Gioiscono i fan della coppia Damante-De Lellis

Andrea Damante ed Elisa Visari non si vedono insieme, in pubblico, da un po’ di tempo ed è stato forse questo ad allarmare i fan della coppia.

Se per molti il fatto che possano separarsi è una notizia triste, per altri invece è un’ottima notizia. Esistono infatti dei fan di un’altra coppia: Andrea Damante e Giulia De Lellis. Purtroppo per loro, però, un ritorno di fiamma tra Damante e la De Lellis è quasi impossibile perché lei è innamoratissima del suo attuale compagno.