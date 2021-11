Andrea Damante ha postato sui suoi social una foto con la fidanzata Elisa Visari che si è rivelato identico a un precedente scatto con Giulia De Lellis.



Andrea Damante, deejay ed ex tronista di Uomini e Donne, ha postato su Instagram uno scatto che lo ritrae in compagnia della sua attuale fidanzata, Elisa Visari, molto simile a una foto nella quale appariva insieme alla sua ex Giulia De Lellis.

Andrea Damante posta una foto con Elisa Visari: il rapporto con Giulia De Lellis

Sono trascorsi alcuni anni dalla fine della relazione tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Andrea Damante e Giulia De Lellis. La coppia, dopo aver tentato più volte un riavvicinamento, ha infine deciso di andare avanti con le rispettive vite. Il deejay, quindi, è attualmente impegnato con Elisa Visari mentre Giulia De Lellis sta vivendo la sua nuova love story con Carlo Beretta.

Inoltre, secondo quanto riferito da alcuni fan dell’ex coppia, Andrea Damante e Giulia De Lellis sono stati avvistati insieme, dimostrando pubblicamente che le tensioni che esistevano tra loro sono ormai del tutto superate.

In questo contesto, tuttavia, il web è insorto nel momento in cui il deejay ed ex tronista di Uomini e Donne ha postato uno scatto molto particolare sui suoi canali social.

Andrea Damante posta una foto con Elisa Visari: uguale a uno scatto con Giulia De Lellis

In una recente foto pubblicata sui social, Andrea Damante appare in compagnia della fidanzata Elisa Visari, che si sono mostrati felici e innamorati. La foto, però, è stata oggetto di discussioni tra i followers del deejay che hanno notato come lo scatto sia incredibilmente simile a una precedente condivisione di Damante che, però, si mostrava insieme all’allora fidanzata Giulia De Lellis.

La vicenda rappresenta, chiaramente, soltanto una coincidenza ma i fan dei “Damellis” si sono lasciati travolgere dai ricordi, commuovendosi per i tanti bei momenti che la coppia aveva, a suo tempo, condiviso con loro sui social media.

Andrea Damante posta una foto con Elisa Visari: la fake news su Giulia De Lellis

Intanto, per quanto riguarda Giulia De Lellis, l’influencer è stata protagonista di una fake news che ha circolato sul web nel corso degli ultimi giorni.

In particolare, era stato riferito quanto segue: “Giulia De Lellis parla dell’Abruzzo: oltre agli arrosticini non ha nulla di interessante. Non credo sia una regione da visitare. Abbastanza inutile”.

In seguito alla diffusione della fake news, l’influencer era immediatamente intervenuta, smentendo simili affermazioni e annunciato l’avvio di provvedimenti legali: “Mi dissocio da queste parole. Dichiarazioni gravi mai rilasciate. Mi dissocio soprattutto dopo tutto l’impegno privato e pubblico che nel 2016 ho inevitabilmente dedicato a un posto che mi porto nel cuore per ovvi motivi. Anzi, mi vergogno e chiedo scusa da parte mia di questi sconosciuti insensibili e infelici per aver parlato in questo modo dell’Abruzzo e che provano instancabilmente a sporcarmi inventando assurdità come in questo caso. La fonte è stata ovviamente rintracciata e successivamente querelata”.

Poi, una volta scoperta l’identità dell’autore della fake news, Giulia De Lellis ha postato il profilo Instagram dell’utente – cancellato poco dopo essere stato individuato –, scrivendo: “Ecco il fenomeno, il genio delle fake news. Un abruzzese che insulta l’Abruzzo facendo passare per mie queste dichiarazioni. Mia nipote ha le pa**e più grandi delle tue. Qualcuno gli dicesse che non basta cancellarsi IG perché lui esiste per davvero e le responsabilità dovrà inevitabilmente assumersele. Consiglio a queste persone di provare a migliorare la loro vita senza guardare qui quella degli altri. Di chiedere un supporto psicologico quando si sta andando oltre. Di capire quando è il momento di smettere. Vi sentirete meglio anche voi”.