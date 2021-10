Giulia De Lellis, promuove su Instagram il marchio del fidanzato: scoppia la bufera sul web

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne nelle ultime ore ha promosso sul suo profilo il marchio di armi del suo fidanzato: sono esplose le polemiche.

Il web è infuriato con lei nuovamente. Con chi? Con Giulia De Lellis ovviamente, che torna al centro dell’attenzione per le polemiche che sta creando sui vari social. Il motivo? Semplicemente l’ex protagonista del Grande Fratello Vip, seguita su Instagram da ben oltre 5 milioni di followers, nelle ultime ore ha deciso di promuovere sul suo profilo il marchio di armi da fuoco del suo fidanzato, Carlo Beretta.

Con una serie di stories la bellissima Giulia ha incoraggiato il suo compagno. Tuttavia, il risulato non è stato di certo quello che lei si aspettava: sembra, infatti, che la leggerezza e il modo in cui sono state pubblicate queste storie non siano piaciute al web.

Giulia De Lellis, su Instagram promuove il marchio di armi da fuoco Beretta

Partiamo dal principio: Giulia De Lellis ha scelto di appoggiare la famiglia Beretta e alla loro azienda che produce armi da fuoco, attraverso delle storie su Instagram, nell quali compaiono in primo piano le stessi armi.

In queste storie Giulia scrive:

“Una delle stories più affascinanti di sempre. Beretta: 495 anni oggi. La bellezza delle cose fatta ancora con passione ma soprattutto come una volta”.

Tuttavia, queste stories sono state inserite all’interno del racconto di un brunch e per giunta avevano come protagonista la nipotina di pochi anni assieme ad bambini.

Da ciò sono nate molte polemiche sul modo in cui la De Lellis abbia scelto di promuovere il marchio.

Un utente scrive, infatti, che:

“Giulia De Lellis promuove sul suo Instagram un marchio di armi da fuoco fra un brunch e la foto dei nipotini. Ma che davvero?”.

Giulia De Lellis, su Instagram promuove il marchio Beretta: scoppia la polemica web

Un altro, invece, dice:

“Mi ricordo quando dieci anni fa ci scandalizzavamo degli influencer che facevano pubblicità alle peggio cose, ma mai avrei immaginato promuovere con cotanta leggerezza una azienda di armi”.

Al momento da Giulia non è arrivata nessuna risposta su questa bufera. Deciderà di dire la sua a riguardo? Non bisogna di certo dimenticare che ultimamente si è ripreso a parlare di Giulia anche per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, quando l’influencer venne ripresa da Alfonso Signorini per dei commenti poco simpatici sugli omosessuali.

Giulia De Lellis, i suoi fan scatenati contro Signorini

All’epoca Signorini era lì nelle vesti di opinionista, ma non perse occasione per prendersela con Giulia. Il punto è che adesso, da conduttore, appare più sciolto nei confronti di determinati atteggiamenti che possono essere considerati come omofobi. I fan di Giulia non sono rimasti ovviamente zitti di fronte a questo cambiamento e hanno puntato il dito contro Signorini molto chiaramente: