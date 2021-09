Giulia De Lellis non andrà al Festival di Venezia 2021: “Ho deciso di dare la precedenza ad altro”

Giulia De Lellis ha spiegato perché non andrà al Festival del Cinema di Venezia e sembra che presto cambierà casa.

Giulia De Lellis ha svelato ai fan i motivi per cui avrebbe deciso di rinunciare a prendere parte quest’anno alla 78esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Giulia De Lellis rinuncia al Festival del Cinema 2021

Quest’anno Giulia De Lellis ha rinunciato a prendere parte al Festival del Cinema 2021 e lei stessa ha svelato di averlo fatto perché avrebbe dato la “precedenza” ad altri progetti ed importanti novità lavorative che, ovviamente, non potrebbe ancora svelare.

Secondo l’indiscrezione l’influencer non avrebbe soltanto nuovi progetti ma anche il desiderio di cambiare al più presto casa a Milano, trovandone una per lei più grande. Possibile che lei e Carlo Gussali Beretta abbiano deciso di andare a vivere insieme? Al momento sulla questione tutto tace e i fan sperano di saperne presto di più.

Giulia De Lellis e Carlo Gussali Beretta

L’influencer e il rampollo della famiglia Beretta stanno insieme da circa un anno, ossia da quando lei ha messo definitivamente fine al suo rapporto con lo storico fidanzato Andrea Damante (oggi a sua volta legato all’attrice Elisa Visari).

Giulia De Lellis e Carlo sono usciti allo scoperto solo alcuni mesi più tardi e lei ha confessato: “Siamo andati a fondo e abbiamo capito che la cosa non si poteva evitare. Mi sarebbe piaciuto evitare di innamorarmi di una persona che mi aveva presentato il mio ex, però non era l’amico di una vita e al cuore non si comanda”. In merito al suo amore per il rampollo della famiglia Beretta l’influencer ha dichiarato di esser stata conquistata “dalla sua eleganza, dalla sua educazione, dai suoi modi dolcissimi, anche dalla sua timidezza.

È la persona più buona e interessante che abbia mai incontrato, è più unico che raro”.

Giulia De Lellis: l’amore per Carlo

Oggi Giulia De Lellis sembra finalmente aver ritrovato la felicità dopo la storia difficile e travagliata con Andrea Damante, caratterizzata da frequenti tira e molla. I due, a detta loro, si sarebbero lasciati pacificamente, ma Andrea Damante ha più volte scagliato frecciatine infuocate contro l’influencer, affermando di aver saputo della sua relazione con Carlo Beretta attraverso i social e affermando che con lei avrebbe voluto andare a convivere.

Giulia De Lellis ha più volte replicato contro le parole dell’ex fidanzato.