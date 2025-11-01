Andrea Delogu in lutto: addio al giovane fratello Evan, il funerale commovente

L'incidente tragico che ha portato via Evan Delogu ha profondamente scosso il mondo dello spettacolo e ha lasciato un'impronta indelebile sulla sua famiglia.

Venerdì 31 ottobre ha segnato una giornata di profondo dolore per la conduttrice Rai Andrea Delogu, in quanto si sono svolti i funerali di suo fratello Evan Oscar Delogu, tragicamente scomparso a soli 18 anni. L’incidente, avvenuto mercoledì scorso a Bellaria Igea Marina, ha visto il giovane perdere il controllo della sua moto, schiantandosi contro un palo della luce.

Questa notizia ha colpito duramente non solo la famiglia, ma anche il pubblico che segue Andrea.

Il funerale di Evan Delogu

Circa 500 persone hanno partecipato al funerale di Evan, un evento che ha visto la presenza di familiari, amici, figure istituzionali e celebri. Durante la cerimonia, è stato esposto un grande cuore di rose bianche, simbolo dell’amore e del dolore che ha avvolto la comunità. La funzione, di rito ortodosso, è stata officiata in lingua romena da due sacerdoti, segno delle radici culturali del giovane.

Presenze e commozione

Tra i presenti, il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, e la consigliera regionale Emma Petitti, a dimostrazione della vicinanza delle istituzioni. Il mondo dello spettacolo ha risposto con affetto, con la presenza dell’ex fidanzato di Andrea, Luigi Bruno, e del suo attuale maestro di danza, Nikita Perotti. Nonostante la folla, Andrea è rimasta in silenzio, lasciando il cimitero senza rilasciare commenti, immersa in un profondo e straziante dolore.

La reazione di Milly Carlucci e il futuro di Andrea

In un’intervista, Milly Carlucci ha affrontato il tema della partecipazione di Andrea a Ballando con le Stelle. Nonostante il lutto, la trasmissione continuerà a essere trasmessa. Carlucci ha espresso la sua vicinanza ad Andrea, sottolineando l’importanza di condividere un dolore così immenso. “Siamo qui per supportarla, e solo il tempo ci dirà come procederà”, ha affermato la conduttrice, evidenziando l’incertezza sul futuro di Andrea nel programma.

La sospensione de La Porta Magica

Rai Due ha deciso di sospendere la messa in onda di La Porta Magica, il programma condotto da Andrea durante la settimana. Si prevede che la trasmissione riprenda il 3 novembre, ma la situazione rimane delicata e la conduttrice potrebbe avere bisogno di tempo per elaborare il suo lutto.

Il ricordo di Evan

Evan Oscar Delogu era un giovane molto amato, non solo dalla sua famiglia, ma anche da chi lo conosceva. Il padre, Walter Delogu, ha affidato ai social un messaggio toccante, affermando: “Il cuore a volte batte anche se è morto. Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore”. Questa frase racchiude il profondo affetto e la tristezza di una famiglia colpita da una tragedia inaspettata.

Solo poche settimane prima dell’incidente, Andrea aveva condiviso su Instagram un dolce messaggio dedicato al fratello, sottolineando il loro legame speciale. La vita di Andrea, che stava vivendo un momento di grande successo e visibilità, si è fermata bruscamente, costringendola a fronteggiare un lutto che la segnerà per sempre.