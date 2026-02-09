Andrea Pucci lascia il Festival di Sanremo: le polemiche che hanno portato alla sua decisione

Andrea Pucci, comico milanese di fama, ha annunciato il suo ritiro dalla co-conduzione della terza serata del Festival di Sanremo. La notizia è stata comunicata a meno di 48 ore dall’ufficializzazione della sua partecipazione da parte di Carlo conti, conduttore e direttore artistico dell’evento. La decisione di Pucci è stata determinata da una serie di insulti e minacce ricevute sui social media, definiti dallo stesso comico inaccettabili e incomprensibili.

Le motivazioni del ritiro

Nell’ambito di un lungo sfogo, Pucci ha espresso il suo disappunto per l’onda mediatica negativa che ha travolto la sua figura in seguito all’annuncio della sua partecipazione a Sanremo. \”Il patto fondamentale tra me e il mio pubblico è stato alterato\”, ha dichiarato, sottolineando come la sua carriera di comico, che dura da oltre 35 anni, si basi sul regalare sorrisi e sulla leggerezza. Secondo lui, le accuse di omofobia e razzismo che gli sono state rivolte non sono giustificate.

Controversie e accuse

Pucchi ha chiarito di non aver mai nutrito sentimenti di odio nei confronti di alcun gruppo. Ha messo in discussione l’uso del termine fascista nel contesto attuale, affermando che nel 2026 non dovrebbe più esistere. Ha insistito sul fatto che il confronto tra le ideologie politiche dovrebbe avvenire all’interno di un ordinamento democratico. Tuttavia, il suo linguaggio spesso provocatorio lo ha reso oggetto di critiche da parte di esponenti politici e sociali.

Un passo indietro consapevole

Riflettendo sulla sua condizione, Pucci ha rivelato di non sentirsi pronto a partecipare a una “lotta intellettualmente impari” a causa della sua salute. Lo scorso anno, ha subito un intervento alle coronarie che lo ha costretto a interrompere uno spettacolo. “A 61 anni, le mie priorità sono cambiate”, ha affermato, ribadendo la sua scelta di allontanarsi da un contesto che non lo rappresenta più.

Un saluto al pubblico

Prima di concludere il suo messaggio, Andrea Pucci ha voluto esprimere gratitudine a Carlo Conti e a tutti coloro che hanno supportato la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Ha annunciato l’intenzione di continuare a esibirsi, ma in contesti più appropriati e lontani dalle polemiche, invitando il suo pubblico a seguirlo teatro, dove porterà avanti la sua comicità.

La decisione di ritirarsi dal Festival di Sanremo non è solo una reazione a insulti e minacce, ma rappresenta anche una riflessione profonda sulla sua carriera e sulla direzione futura che intende prendere.