Can Yaman protagonista a Sanremo: polemiche, progetti e dichiarazioni in conferenza stampa

Can Yaman è salito sul palco della conferenza stampa alla vigilia del Festival all’Ariston per mettere ordine sulle polemiche degli ultimi giorni e aggiornare su carriera e progetti. L’attore turco ha risposto alle domande dei giornalisti parlando di impegni futuri, della vicenda che lo ha visto coinvolto in Turchia e dello stato della produzione della seconda stagione di Sandokan.

Ha inoltre chiarito il ruolo che condividerà sul palco con Carlo Conti e Laura Pausini.

La vicenda in Turchia

Durante l’incontro Yaman ha spiegato che il fermo a Istanbul è stato un controllo amministrativo di routine, non un’accusa penale. Secondo la versione fornita dall’attore, le autorità locali hanno eseguito verifiche identificative e il rilascio è avvenuto in meno di 24 ore. Con queste parole ha cercato di stemperare le speculazioni e riportare l’attenzione sui suoi impegni professionali, ma la questione resta sotto monitoraggio in attesa di eventuali chiarimenti ufficiali.

Sandokan: ritardi e preoccupazioni

Gran parte delle domande si è concentrata sulla seconda stagione di Sandokan. Yaman ha ammesso frustrazione per lo slittamento delle riprese, inizialmente previste per l’estate e poi posticipate per motivi economici e tecnici. Ha sottolineato che i rinvii rischiano di spezzare il ritmo creativo e di complicare la preparazione fisica richiesta dal ruolo: parte del lavoro di trasformazione corporea va infatti ripetuto per garantire coerenza nelle scene d’azione e nei costumi.

Dal punto di vista produttivo, la necessità di ricalibrare tempi e risorse mette alla prova regia e produttori. Il rischio è perdere continuità narrativa o creare disallineamenti tra gli attori. Per ora le informazioni precise sulle nuove date spettano alla produzione e alla Rai; Yaman ha insistito sul fatto che serve chiarezza su chi comunicherà i piani definitivi e quando.

Strategia comunicativa e impatto mediatico

La linea scelta dall’attore è stata quella di minimizzare il clamore e spostare il discorso sui progetti. Definendo il fermo come controllo documentale, Yaman ha puntato a ridimensionare l’eco mediatica per non mettere a rischio gli impegni in corso. I produttori osservano la situazione e valuteranno eventuali aggiustamenti di calendario in funzione degli sviluppi.

La serata al Teatro Ariston

Yaman ha raccontato con ironia la sua prima esperienza all’Ariston: è arrivato reduce da riprese in Spagna terminate il giorno prima e ha ammesso di non essersi preparato nel modo tradizionale. Per non lasciarsi sopraffare dall’emozione ha scelto di «non pensare» troppo e ha scartato l’idea di cantare, per evitare una performance poco riuscita. Ha ringraziato i colleghi sul palco — con un riferimento particolare a Carlo Conti — per l’aiuto nel gestire la serata.

Toni leggeri e vita privata

Durante la conferenza non sono mancati momenti di leggerezza: Yaman ha scherzato sul suo stato sentimentale, dichiarandosi single, e Conti ha battuto una battuta sull’abbronzatura che ha sdrammatizzato l’atmosfera. Sono sprazzi di normalità in un contesto altrimenti dominato da questioni professionali.

Nuovi progetti e il passaggio di testimone

Sul fronte lavorativo, l’attore ha annunciato il ritorno in Italia per girare una commedia prodotta da LuxVide, con un formato differente rispetto a quanto era stato immaginato inizialmente. Ha inoltre ricordato l’importanza simbolica dell’incontro con Kabir Bedi, che sarà ospite della serata: per Yaman si tratta di un momento di continuità tra la versione storica di Sandokan e quella contemporanea, un vero e proprio passaggio di testimone.

Cosa resta in sospeso

Nonostante le spiegazioni, permangono punti da chiarire: la produzione non ha ancora fornito date ufficiali per le riprese della seconda stagione di Sandokan e le autorità non hanno emesso ulteriori comunicazioni sulla vicenda turca. I prossimi sviluppi dipenderanno dagli aggiornamenti della produzione e dagli eventuali chiarimenti delle autorità competenti. Nel frattempo, l’attore continua a concentrarsi sui suoi impegni professionali e sulla gestione della propria immagine pubblica.