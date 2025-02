Il clima di attesa per il Festival di Sanremo

Con l’apertura del Festival di Sanremo alle porte, l’atmosfera è carica di aspettative e discussioni. Carlo Conti, noto conduttore e direttore artistico dell’evento, ha condiviso le sue riflessioni durante un collegamento a Che Tempo Che Fa. La kermesse, che si svolgerà martedì, è già al centro di dibattiti e polemiche, ma Conti sembra mantenere la calma, affermando che non ci sono scoop da rivelare. “Sanremo è cresciuto sempre più come evento”, ha dichiarato, sottolineando il successo delle edizioni passate condotte da Claudio Baglioni e Amadeus.

Le polemiche e i momenti di imbarazzo

Durante l’intervista, non sono mancati momenti di imbarazzo, in particolare quando si è parlato del ritiro di Emis Killa, coinvolto in un’inchiesta giudiziaria. La battuta di Fazio, che ha commentato il ritiro con un “grazie a Dio”, ha suscitato una reazione sorpresa. Conti ha poi rivelato che il suo obiettivo di terminare le serate intorno all’1.15 di notte potrebbe non essere realizzabile, con una stima di ben 286 minuti di trasmissione. Questo ha sollevato interrogativi sulla durata effettiva delle serate, creando un clima di curiosità tra i fan.

Conti e il futuro in Rai

In un’altra parte dell’intervista, Carlo Conti ha escluso la possibilità di vedere i suoi amici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello tra gli ospiti a sorpresa del Festival. “No, quest’anno no”, ha affermato, lasciando intendere che non ci saranno interventi da parte loro sul palco dell’Ariston. Inoltre, Conti ha ricordato il suo legame con la Rai, festeggiando i 40 anni di carriera nell’emittente pubblica. Un traguardo significativo che ha suscitato anche una battuta da parte di Fazio, il quale ha sottolineato il suo stesso lungo percorso in Rai, creando un momento di leggerezza e complicità tra i due conduttori.