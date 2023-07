Una vita dedicata al giornalismo d’inchiesta e a cercare di dipanare i misteri d’Italia. La morte del giornalista Andrea Purgatori è diventata essa stessa mistero. Intanto i risultati dei primi esami autoptici sembrerebbero confermare le tesi della famiglia: il conduttore di Atlantide è rimasto colpito da ischemie cerebrali.

I risultati delle autopsie sulla morte di Andrea Purgatori

“Quanto emerso finora dagli esami autoptici consolida le nostre tesi. Andrea Purgatori sarebbe stato colpito da ischemie cerebrali”. Questi gli ultimi aggiornamenti riferiti dai legali della famiglia del giornalista scomparso il 19 luglio 2023 in merito alle indagini sulla morte di Andrea Purgatori.

Come è morto Andrea Purgatori?

Il giornalista, sceneggiatore, saggista e attore italiano è scomparso all’età di 70 anni, e in modo inaspettato, il 19 luglio 2023. Purgatori si è spento in una nota clinica romana, secondo i medici per una grave forma tumorale che gli sarebbe stata diagnosticata intorno a maggio, pochissimi mesi prima del decesso.

Il 20 luglio, a poche ore dalla morte, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo a seguito di una denuncia presentata dai familiari che accusano i medici di avergli somministrato cure sbagliate.

Dopo il saluto commosso dei figli alla camera ardete allestita al Campidoglio nella sala della Protomoteca, il 28 luglio sono stati celebrati i funerali.

Il 31 luglio sono arrivati i primi risultati degli esami. I dati rivelano che Purgatori sarebbe stato colpito da ischemie cerebrali, confermando perciò la tesi dei familiari e delle cure sbagliate.

Il prossimo 6 settembre sono previste nuove perizie da parte degli investigatori.