“La Ruota della Fortuna” è tornato su Canale 5 dopo moltissimi anni entrando nell’area dell’access prime time che nelle estati italiane è stata egemonia di Paperissima Sprint, passata ora su Italia 1 nel primo pomeriggio. Il programma si sta confermando un successo, merito anche del primo – e fino ad ora incontrastato – campione.

“La Ruota della Fortuna”, il successo di Andrea Siciliano

Andrea Siciliano è il primo campione de “La ruota della Fortuna” il giovane studente di ingegneria ha infatti vinto per tre puntate di fila dimostrandosi oltre che molto colto anche simpatico ed aperto agli scherzi di Gerry Scotti.

L’ultimo, avvenuto nella puntata di ieri 16 luglio, riguardava il “taglio della cravatta” rito nuziale del recente passato, che Andrea non conosceva e che gli è costato l’assalto al maxi premio di 200 mila euro. Per questo motivo la puntata si è aperta con il taglio della cravatta del giovane.

Questo non ha impensierito il campione che dopo aver battuto gli avversari è arrivato alla “Ruota delle Meraviglie” ed ha vinto 21.100 euro.

La vincita totale è quindi di 55.200 euro, frutto dei 24.300 euro della prima puntata e dei 9.800 euro della seconda.

Leader nei dati auditel

“La Ruota della Fortuna” non è solo un successo per il suo campione ma lo è anche come programma. Questo cambiamento nell’access prime time di Mediaset è stato molto ben apprezzato dal pubblico.

Infatti ha fatto registrare uno share del 21.9% nella puntata di debutto e il 21.7% nella seconda, staccando Techetechtè su Rai 1 che ha ottenuto rispettivamente il 17,3 e il 19,1%.

“La Ruota della Fortuna” ci sarà anche a settembre quando dovrà fronteggiare “Affari Tuoi” padrone dell’access prime time grazie anche alla conduzione di Stefano de Martino.