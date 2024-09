Andrea Vianello ha rivelato che un osteopata ha fatto una mossa rischiosa su di lui durante una diretta su Rai1, facendogli "scrocchiare" il collo. Quest'azione ha provocato un ictus al presentatore.

Andrea Vianello, ex direttore di Rai Tre, ha manifestato preoccupazione su Twitter per la manipolazione del collo del conduttore Massimiliano Ossini durante la trasmissione Unomattina su Rai1. Egli ha etichettato l'atto come irresponsabile, data la sua personale esperienza di ictus causata da un'azione simile in passato. Vianello ha avuto un ictus nel 2019, causandogli problemi di eloquio che ha superato dopo un lungo periodo di riabilitazione.