Quando il lusso incontra l’amore, il risultato è da capogiro. Cristiano Ronaldo ha sorpreso ancora una volta il mondo del gossip con la sua proposta di matrimonio a Georgina Rodriguez, sfoggiando un anello che non è passato inosservato. Prezioso, scintillante e dal valore stellare, questo gioiello rappresenta non solo l’impegno della coppia, ma anche il fascino delle star che vivono a un livello di lusso che lascia senza parole.

Ma quanto vale davvero questo anello da sogno?

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: il matrimonio è vicino

Cristiano Ronaldo, nato a Funchal il 5 febbraio 1985, ha costruito una carriera straordinaria sia in campo che nella vita privata. Padre di Cristiano Jr, dei gemelli Mateo ed Eva e di Alana Martina, il campione ha condiviso con Georgina altri momenti importanti, come la nascita di Bella Esmeralda.

Georgina Rodriguez, nata a Buenos Aires il 27 gennaio 1994, ha conosciuto Ronaldo casualmente in un negozio Gucci a Madrid, dove lavorava come commessa: un incontro che ha cambiato le loro vite.

Dopo quasi un decennio d’amore, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno finalmente deciso di ufficializzare il loro legame con il matrimonio. La proposta, avvenuta l’11 agosto, ha visto la modella argentina rispondere con un emozionante “Sì, lo voglio. In questa e in tutte le vite”.

Anello da capogiro per Georgina: la proposta di matrimonio di Ronaldo vale una fortuna

Come prevedibile, la coppia non ha badato a spese: per l’occasione, CR7 ha scelto un anello straordinario, impreziosito da una pietra centrale ovale affiancata da due gemme laterali triangolari. Il gioiello, dal design elegante e imponente, ha già acceso la curiosità degli esperti e dei fan, con indiscrezioni che stimano il valore tra i 2 e i 5 milioni di dollari.

Ajay Anand, CEO di Rare Carat, ha osservato che la pietra principale potrebbe superare i 30 carati e vantare una purezza impeccabile, mentre Laura Taylor di Lorel Diamonds lo ha definito “si tratta di un anello spettacolare, probabilmente tra i più impressionanti che abbiamo visto negli ultimi anni”.