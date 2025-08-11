Dopo una lunga storia d’amore e la crescita di una grande famiglia, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez annunciano il matrimonio.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono pronti a fare il grande passo. La coppia, da tempo al centro dell’attenzione mediatica, ha scelto i social per condividere con i fan l’annuncio del loro matrimonio. Un evento che promette di essere uno dei più chiacchierati dell’anno, unendo due vite e due carriere sotto i riflettori mondiali.

La relazione tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

La loro storia d’amore è iniziata nel 2016, quando si sono incontrati in un negozio Gucci a Madrid, dove Georgina lavorava come commessa. Da allora, la coppia ha costruito una famiglia numerosa e affiatata, composta da Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana Martina e Bella Esmeralda. Nel 2022, hanno vissuto il dolore della perdita del loro figlio Ángel, nato insieme a Bella Esmeralda.

Attualmente, la famiglia risiede a Riyad, in Arabia Saudita, dove Cristiano gioca per l’Al Nassr. Nonostante le speculazioni su un possibile matrimonio segreto in Marocco nel 2019, la coppia ha sempre smentito tali voci, confermando ora ufficialmente il loro impegno reciproco.

Matrimonio in vista per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: la notizia sui social

Dopo nove anni di relazione e cinque figli insieme, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez hanno ufficializzato il loro impegno matrimoniale. La modella spagnola ha condiviso su Instagram una foto della sua mano con un anello tempestato di diamanti, accompagnata dalla didascalia:

“Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite”.