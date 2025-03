Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez rafforzano la loro sicurezza e si rifugiano in una villa bunker: i motivi

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez stanno affrontando un momento complesso. Sembrerebbe che il celebre calciatore e la sua compagna stiano affrontando delle difficoltà legate alla loro nuova vita in Arabia Saudita. Preoccupati per la sicurezza dei loro figli, avrebbero adottato soluzioni drastiche, tra cui il rafforzamento delle misure di protezione, rifugiandosi in una villa bunker.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono trasferiti in Arabia Saudita nel dicembre 2022, dopo che Ronaldo ha firmato con l’Al Nassr. Il contratto, uno dei più remunerativi nella storia del calcio, ha segnato una nuova fase nella carriera del calciatore, che ha lasciato l’Europa per intraprendere una nuova avventura in Medio Oriente.

Per Georgina, il trasferimento ha rappresentato un cambiamento importante anche nella sua carriera da influencer e imprenditrice. Nonostante la vita di lusso, la coppia ha dovuto affrontare sfide legate all’adattamento alla cultura locale e alla protezione della loro privacy, adottando misure di sicurezza elevate per tutelare se stessi e i figli.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez blindati nella villa bunker

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno potenziato la sicurezza e si sono trasferiti in una villa bunker, dopo minacce social particolarmente violente. Secondo la rivista portoghese “Nova Gente”, la coppia è in “massima allerta” per la propria sicurezza.

Ronaldo ha assunto nuove guardie del corpo e si è spostato in una zona più sicura, temendo per la protezione dei figli. La famiglia si è trasferita in una nuova casa a Riyadh, dotata di un bunker e di un sistema di videosorveglianza all’avanguardia.

Recentemente, Georgina ha iniziato a coprire i volti dei bambini con emoticon e ha ridotto i suoi impegni pubblici, evitando anche lo shopping nei centri commerciali. In occasione delle sfilate a Parigi, ha partecipato da sola per tutelare la privacy dei figli.