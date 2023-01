Angela Brandi muore dopo essere stata dimessa dall'ospedale: aperta l'inchiesta

Dramma a Pozzuoli, nella provincia di Napoli, dove la 24enne Angela Brandi è scomparsa a causa di uno choc emorragico polmonare avuto subito dopo essere stata dimessa dall’ospedale.

La ragazza, forse, avrebbe potuto essere salvata.

Napoli, Angela Brandi morta dopo essere stata ricoverata e dimessa dall’ospedale

Angela non si sentiva bene e si era recata presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Nella struttura, Angela era stata curata e poi dimessa, ma si era sentita di nuovo male solo qualche ora più tardi. Tornata in struttura, però, ormai era troppo tardi: la 24enne è morta per uno choc emorragico polmonare (una perdita di sangue che ostruisce le vie aeree).

La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sulla morte della giovane donna: Angela avrebbe potuto essere salvata?

Le dichiarazioni dell’avvocato della famiglia

L’avvocato Pellegrino è intervenuto ai microfoni dell’Ansa per spiegare cosa è successo e quali saranno le prossime mosse: “È presto per dire se ci sono o meno responsabilità. È da valutare, per esempio, se un intervento chirurgico in occasione del primo accesso sarebbe potuto essere risolutivo. Ma, ripeto, sono informazioni che al momento non abbiamo, e comunque, prima di formulare qualsiasi ipotesi, è necessario avere a disposizione un quadro completo al momento mancante dell’esito di alcuni esami istologici eseguti durante l’autopsia.”