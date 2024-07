Cosa non si fa per salvare un babà! Nel caso di Angelina Mango si cade dalla scale dell’aereo. Proprio la cantante racconta di essere caduta scendendo le scale del velivolo, oberata di oggetti, ma di aver salvato il dolce napoletano dall’impatto con il suolo.

La dinamica della caduta di Angelina Mango

Racconta Angelina la dinamica della caduta dalle scale dell’aereo: “Avevo una valigia, un sacchetto, uno zaino, le cuffie, gli occhiali e un sacchettino di babà“ e, proprio per salvare il dolce, ha “sacrificato” il suo ginocchio.

Angelina Mango ha poi mostrato la gamba ferita, dicendo di essere subita andata dal medico per controllare che fosse tutto a posto. “Mi ha detto l’osteopata che sono molto flessibile e che ho avuto una lieve tendinite.”

Ora per 4 giorni non potrà correre, ma per fortuna non è accaduto nulla di grave. Tranquillizzati i fan le augurano una pronta guarigione!

La brillante carriera di Angelina

Quest’autunno Angelino Mango sarà impegnata in un lungo tour in tutta Italia, con tutte le tappe già sold out. Per la cantante il 2024 è sicuramente una anno fortunato. Non solo la vittoria di Sanremo e la partecipazione all’Eurovision, ma anche un nuovo singolo, Poké Melodrama, che sta facendo impazzire il pubblico.