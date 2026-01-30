Anguillara, il figlio di 10 anni di Federica Torzullo, uccisa dal marito Claudio Carlomagno, è stato affidato ai nonni materni ed è già tornato a scuola. Domani, sabato 31 gennaio, i funerali dei nonni materni, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio.

Femminicidio Federica Torzullo: domani i funerali di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio

Si terranno domani, sabato 31 gennaio 2026, i funerali di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, i genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo rei confesso di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo.

Pasquale e Maria non hanno retto a quanto accaduto e sono stati trovati impiccati nella loro abitazione. L’ennesima tragedia familiare, l’ennesimo femminicidio, che ora vede il figlio di Federica e Claudio, di soli 10 anni, senza più la madre, con il padre in galera, e senza più i nonni paterni. Ancora non si sa se il piccolo sarà presente o meno ai funerali.

Femminicidio di Anguillara, il figlio della vittima affidato ai nonni: è tornato a scuola

Il figlio di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno, di soli 10 anni, ha da poco appreso quanto accaduto. Il tribunale ha deciso di affidarlo ai nonni materni, Roberta e Massimo. Il piccolo è tornato a scuola, dopo la tragedia che lo ha colpito e che lo segnerà per il resto della sua vita. Il bimbo, dopo aver appreso che a uccidere la madre è stato il padre, ha espresso il desiderio di vedere l’uomo ma, per il momento, la cosa non è possibile. E, come scrive il Corriere della Sera, non è chiaro se sarà presente al funerale dei nonni paterni ad Anguillara. Intanto proseguono le indagini, si cerca un possibile complice che possa aver aiutato Carlomagno a ripulire la scena del crimine e a liberarsi del corpo della moglie.