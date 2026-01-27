Femminicidio di Federica Torzullo e suicidio dei genitori del marito Claudio Carlomagno: i risultati dell'autopsia e le ultime indagini.

Una vicenda familiare drammatica scuote Anguillara Sabazia: il femminicidio di Federica Torzullo e i suicidi dei genitori del reo confesso, Claudio Carlomagno, hanno messo in luce le conseguenze tragiche di un crimine e le ripercussioni sulla famiglia, in particolare sul figlio minorenne, ancora al centro delle decisioni del tribunale.

Femminicidio Federica Torzullo: domani l’udienza per l’affidamento del bambino

La vicenda ha avuto anche ripercussioni sul figlio minorenne della coppia: il bambino, accompagnato da Carlomagno dai nonni materni la sera prima dell’interrogatorio di convalida del fermo del padre, non è più tornato nella casa di famiglia. Domani alle 11 il Tribunale per i Minorenni di Roma dovrà decidere se affidarlo ai nonni materni o collocarlo in una struttura protetta, nell’ambito delle misure per tutelare il minore dopo la tragedia familiare.

Federica Torzullo, indagini sulla scatola nera dell’auto di Carlomagno: i risultati dell’autopsia sui genitori

Maria e Pasquale Carlomagno, genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso dell’omicidio della moglie Federica Torzullo, sono morti per asfissia da impiccagione nella loro villa di Anguillara Sabazia nel tardo pomeriggio di sabato scorso. Lo confermano i primi esiti dell’autopsia condotta presso l’Istituto di Medicina Legale de “La Sapienza” a Roma, che ha incluso anche prelievi per esami tossicologici.

La Procura di Civitavecchia, che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, ha disposto il sequestro della villetta dei coniugi e acquisito materiale ora al vaglio degli inquirenti.

Intanto le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo proseguono con sopralluoghi e accertamenti mirati. Domani i carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia e del RIS torneranno nella villetta per rilievi irripetibili, tra cui quelli sull’automobile di Carlomagno e sulla scatola nera, potenzialmente utile per ricostruire i suoi spostamenti prima del delitto. Ulteriori verifiche sono previste anche nell’azienda di famiglia dell’indagato, alla ricerca dell’arma del delitto, ancora non ritrovata.