Dopo l’omicidio di Federica Torzullo per mano del marito Claudio Carlomagno, la vicenda si è trasformata in una tragedia familiare più ampia. I genitori dell’uomo sono stati trovati morti nella loro villa di Anguillara, che la Procura di Civitavecchia ha disposto di sequestrare nell’ambito delle indagini. Il gesto drammatico mette in luce le pesanti conseguenze dei femminicidi sulle famiglie.

Il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno e le indagini in corso

Sabato scorso, la vicenda ha assunto contorni ancora più drammatici con la morte di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, trovati senza vita nella loro villa di Anguillara. La coppia, secondo le prime ricostruzioni, si è tolta la vita impiccandosi, ma la Procura ha comunque disposto l’autopsia sui corpi per confermare la natura suicida del gesto e acquisire eventuali elementi utili alle indagini.

L’allarme è stato lanciato dalla sorella della donna, preoccupata per l’assenza di contatti, e i carabinieri del Nucleo investigativo di Ostia hanno rinvenuto anche una lettera destinata all’altro figlio, Davide, nella quale spiegavano le motivazioni del gesto.

Nel frattempo, all’interno del carcere Claudio Carlomagno è monitorato sia dal punto di vista sanitario sia psicologico, anche se chi lo sorveglia teme che ciò possa non essere sufficiente. Le autorità hanno disposto la sorveglianza a vista, il massimo livello di controllo previsto per prevenire eventuali gesti autolesionistici. La misura rimarrà in vigore fino a un’ulteriore valutazione medica.

Morte Federica Torzullo: sequestrata la villa dei genitori di Carlomagno e aperto un fascicolo

La Procura di Civitavecchia ha disposto il sequestro della villetta dei genitori di Claudio Carlomagno, rinvenuti senza vita sabato sera. È stato avviato un fascicolo per il reato di istigazione al suicidio, con le indagini affidate ai carabinieri. Particolare attenzione è rivolta ai messaggi circolati sui social network dopo l’arresto del figlio. Entrambi, hanno raccontato i vicini, erano rimasti “schiacciati dalla tragedia che aveva travolto la famiglia“.