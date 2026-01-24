Li hanno trovati entrambi senza vita, all’interno della loro abitazione nella quale hanno fatto irruzione. Si tratta dei genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo. La scoperta choc è avvenuta nella loro villetta nel comune di Anguillara, in via Tevere. Si ipotizza il suicidio.

Trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: si sarebbero suicidati

I carabinieri hanno fatto una scoperta tragica all’interno dell’abitazione dei coniugi, genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo formalmente accusato dell’omicidio della consorte Federica Torzullo. Si tratta di un aggiornamento drammatico arrivato nella serata di sabato 24 gennaio: le forze dell’ordine hanno effettuato un’irruzione nella villetta di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, assessora alla Sicurezza del Comune di Anguillara (Roma), ubicata in via Tevere, e li hanno trovati morti. Sarebbe stata rinvenuta una lettera indirizzata all’altro figlio, Davide, nella quale i due coniugi avrebbero indicato le ragioni del gesto.

Il decesso sarebbe sopraggiunto, secondo quanto riportato da Il Mattino, per impiccagione: è questa al momento l’ipotesi dalle indagini immediatamente avviate. Il figlio, Claudio Carlomagno è indagato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo.

Carlomagno, genitori trovati morti. Le prime parole del legale

Al momento le ragioni del gesto estremo non sono state rese note, pertanto non è ancora chiaro se esso sia correlato alla tragedia che ha investito la famiglia; il figlio della coppia si trova dalla scorsa domenica rinchiuso nel carcere di Civitavecchia. Secondo quanto raccontato dai vicini, come riporta Repubblica, Pasquale e Maria erano “rimasti schiacciati” dal dramma che ha coinvolto la famiglia. Dopo l’arresto del figlio Maria Messenio, ex poliziotta ed in carica come assessora alla Sicurezza, aveva rassegnato le dimissioni. “Sono sconvolto. Erano brave persone”, sono state le prime parole del legale dei Carlomagno.