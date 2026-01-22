Femminicidio di Federica Torzullo: analisi approfondita della confessione di Claudio Carlomagno

Il caso di Federica Torzullo, uccisa da Claudio Carlomagno, ha suscitato un intenso dibattito e incredulità attorno alla confessione del marito. Questo tragico evento non rappresenta solo una vicenda personale, ma riflette le complesse dinamiche relazionali che possono culminare in atti di violenza estrema. Gli inquirenti continuano a indagare a fondo, cercando di chiarire le incongruenze nella versione fornita dall’indagato.

La confessione di Claudio Carlomagno

Claudio Carlomagno, 44 anni, ha ammesso di aver ucciso la moglie per non perdere l’affidamento del loro bambino. La sua confessione, avvenuta davanti al giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia, ha sollevato dubbi e perplessità tra gli inquirenti. Il procuratore Alberto Liguori ha evidenziato che la ricostruzione dell’omicidio fornita da Carlomagno non convince completamente, mettendo in luce diverse contraddizioni.

Incongruenze nella narrazione

Secondo il racconto dell’indagato, l’omicidio sarebbe avvenuto dopo una discussione accesa, culminata in un’aggressione violenta. Tuttavia, il procuratore ha evidenziato che la tempistica descritta da Carlomagno risulta difficile da conciliare con i fatti accertati. In soli 45 minuti, l’uomo sostiene che si sia verificata una sequenza di eventi che include l’accoltellamento, la pulizia della scena del crimine e il trasferimento del corpo nel bagagliaio dell’auto.

Le indagini e le prove raccolte

Il corpo di Federica, rinvenuto in una buca in un terreno adiacente alla ditta del marito, ha rivelato un omicidio di particolare brutalità: 23 coltellate, di cui 19 inflitte al volto e al collo. L’autopsia ha confermato la ferocia dell’azione, con segni di resistenza da parte della vittima, la quale ha tentato di difendersi. Il procuratore ha descritto la violenza come un atto di dolo d’impeto.

La ricerca dell’arma del delitto

Una delle questioni centrali riguarda l’arma utilizzata per commettere l’omicidio. Carlomagno ha indicato che si tratta di un coltello presente in casa, ma al momento non è stato rinvenuto dagli inquirenti. Inoltre, si sospetta che l’indagato abbia distrutto il cellulare della moglie per cancellare le prove e depistare le indagini.

Il quadro emotivo e le dinamiche familiari

La situazione familiare di Carlomagno e Torzullo era segnata da crisi e conflitti, con la coppia che stava affrontando una separazione. Federica aveva intrapreso una nuova relazione, una circostanza che Carlomagno non sembrava in grado di accettare. Il dolore e la paura di perdere il contatto con il figlio hanno spinto l’uomo a compiere un gesto così estremo, come riportato dal legale di Carlomagno.

Le testimonianze delle persone vicine

Amici e familiari di Federica Torzullo hanno espresso il loro profondo dolore e incredulità per quanto accaduto. Un conoscente, che aveva iniziato a frequentarla, ha dichiarato che l’omicidio ha strappato via una persona preziosa dalle loro vite. Ha chiesto che vengano chiarite tutte le ombre che si addensano attorno a questo caso, al fine di rendere giustizia alla memoria di Federica e alla sua famiglia.

Il femminicidio di Federica Torzullo rappresenta un tragico episodio che riporta alla luce la necessità di affrontare il tema della violenza di genere e delle sue cause profonde. La società deve interrogarsi su come prevenire simili tragedie e garantire protezione alle vittime.