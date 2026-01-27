Federica Torzullo, il figlio ha scoperto del femminicidio. Il sindaco sarà s...

Federica Torzullo, il figlio ha scoperto del femminicidio. Il sindaco sarà s...

Claudio Carlomagno e la lettera per il figlio. Nel frattempo il sindaco ne è il tutore "ad interim" in attesa che il bambino possa essere affidato alla sorella della vittima.

L’omicidio di Federica Torzullo da parte di Claudio Carlomagno è una notizia ancora al centro della cronaca anche perché l’omcida ha lasciato un figlio senza la madre e per lui sarà difficile ricostruirsi una vita dopo un dolore tale. Tuttavia il padre dal carcere ha provato a motivare il perché di un simile gesto.

La lettera di Carlomagno al figlio

Claudio Carlomagno avrebbe scritto una lettera al figlio, dal carcere di Civitavecchia dove è rinchiuso con l’accusa di aver ucciso la madre del piccolo, Federica Torzullo.

In questa lettera spiegherebbe, come riportato da TGCOM24.it tramite Il Corriere della Sera cosa è successo quella mattina e perché ha dovuto uccidere la madre.

Intanto il legale dell’uomo, Andrea Miroli, ha spiegato al suo assistito che un incontro con il bambino in questo momento non è possibile averlo.

Il bambino ha saputo cosa è accaduto alla madre ed ai nonni paterni, la notizia è stata riportata con i toni dovuti, in questo modo è riuscito a sapere la verità sull’assenza dei genitori.

Il sindaco è il tutore del bimbo

Intanto, tramite IlMessaggero.it si è saputo che il sindaco di Anguillara, Angelo Pizzigallo è il tutore del bambino, un affidamento che viene effettuato in momenti di grave complessità, come in questo caso.

Si ipotizza infatti un futuro affidamento alla zia per garantire il rientro ad una normalità per la vita del bambino. Così a rivelato il legale di Stefania, sorella di Federica.

Infine è stata aperta una raccolta fondi – “Insieme per il figlio di Federica – Supporto e Affetto” su GoFundMe che ha già permesso di raccogliere 30.000 euro che saranno devoluti interamente alla famiglia, senza intermediazione del sito.