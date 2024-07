Anguria a dieta: come introdurla nel regime dimagrante

Alcuni frutti possono sicuramente contribuire, grazie ai loro nutrienti, a un buono e sano dimagrimento. Tra i tanti frutti da consumare, l’anguria a dieta è sicuramente quella maggiormente indicata proprio per il fatto di essere poco calorica. Scopriamo come mangiarla nel regime dimagrante e cosa fare.

Anguria a dieta

Inutile negarlo, ormai si sa. L’anguria è il frutto per eccellenza della stagione estiva ed è molto apprezzata anche perché questo alimento va benissimo da introdurre in un regime ipocalorico per dimagrire e perdere peso. Amata da molti perché fresca, dissetante, ma anche al tempo stesso nutriente grazie ai tanti elementi benefici al suo interno.

Utile per il benessere ed è possibile consumarla in qualsiasi momento della giornata. Dagli spuntini di metà mattina o merenda, è anche un alimento alquanto versatile in quanto si può preparare nei sorbetti, nelle macedonie, nei frappè arrivando anche alle insalate magari con pomodori e qualche scaglia di parmigiano.

L’anguria a dieta è un alimento ideale dal momento che ha soltanto 16 calorie, è ricca d’acqua, quindi aiuta a liberare le tossine e a dimagrire in modo sano e naturale. Considerata anche un vero e proprio superfood, proprio perché ha effetti sazianti per cui aiuta a mantenere l’appetito e la fame, in generale.

In un regime dimagrante è consigliata considerando i suoi effetti drenanti e diuretici, quindi utile a coloro che vogliono perdere peso. Inserita in un programma alimentare bilanciato ed equilibrato, permette di far perdere peso proprio perché contiene poche calorie nonostante il volume eccessivo di questo frutto.

Anguria a dieta: benefici

L’anguria a dieta è un elemento adatto dal momento che è ricca di nutrienti come le tante vitamine contenute al suo interno. Ricca di vitamina A che aiuta a trattare la salute degli occhi, poi di nutrienti quali potassio, le fibre, ma anche i vari antiossidanti. Sono proprio questi nutrienti a proteggere dai radicali liberi che sono responsabili di stress ossidativo.

Il suo sapore dolce e rinfrescante lo rende un frutto adatto da consumare nei mesi estivi. Inoltre, all’interno di un regime dimagrante è consentito assumere una o due fette di anguria magari come spuntino della mattina o della merenda proprio per placare il senso di fame che è solo uno dei tanti benefici di questo alimento.

Innanzitutto, consumare l’anguria a dieta significa idratarsi nel modo giusto dal momento che contiene ben il 90% di acqua. Soddisfa il bisogno di liquidi mantenendo così un buon apporto idrico. Stimola poi la diuresi, essendo un diuretico naturale permettendo anche di controllare il peso e di dimagrire.

Considerando che ha poche calorie, oltre ad essere molto dolce, l’anguria va benissimo anche come alternativa per soddisfare il bisogno di dolci a fine pasto. Contenendo acqua e fibre, è in grado di saziare nel modo giusto.

