Dieta dell’anguria: come dimagrire in estate

La dieta dell'anguria aiuta a dimagrire e tornare in forma per l'estate sfruttando le proprietà e i benefici di questo frutto tipico della stagione.

Per essere in forma e apparire nel modo migliore in estate, sono diversi gli alimenti che si possono consumare e uno dei più dissetanti è sicuramente l’anguria. Per questa ragione, la dieta dell’anguria è il regime ideale per dimagrire. Vediamo i benefici e come seguirla.

Dieta dell’anguria

L’anguria è un frutto tipico del periodo estivo, anche grazie ai tantissimi vantaggi e benefici che apporta al fisico. Per essere in forma e bruciare le calorie in eccesso, la dieta dell’anguria può rivelarsi il regime migliore da seguire per sfoggiare un fisico snello e tonico in spiaggia. Una dieta estiva molto facile da seguire e adatta quando il caldo è afoso dal momento che permette di ottenere una ottima forma fisica.

Permette di perdere fino a 5 kg in una settimana e si consiglia di seguirla almeno per dieci giorni se si vogliono ottenere risultati importanti. Un frutto che ha soltanto 30 calorie per ogni 100 grammi, quindi davvero poche. Ovviamente non bisogna soltanto mangiare anguria, ma si tratta di un regime equilibrato e bilanciato che prevede il consumo anche di altri alimenti, tra cui le verdure.

La dieta dell’anguria da seguire per almeno una settimana permette di perdere peso fino a 5 kg e ha un regime di 1300 calorie circa. Un regime che comprende anche il consumo di altri alimenti in quantità e porzioni ridotte, ma senza esagerare. Vale la regola: mangiare un po’ di tutto, ma senza abbondare. Uno schema che prevede tre pasti al giorno compreso anche di due spuntini al mattino e al pomeriggio come merenda.

Si può consumare l’anguria sia come contorno, ma anche come insalate, centrifughe oppure nella macedonia. Inoltre, è perfetta per ghiaccioli e sorbetti che aiutano a spezzare la fame. Ecco un esempio di menù della dieta dell’anguria da seguire:

Colazione: tè non zuccherato o un frullato di anguria da consumare a temperatura ambiente

Spuntino: uno yogurt magro o un frutto di stagione

Pranzo: pasta integrale con del pomodoro insieme a verdure bollite o crude

Merenda: due fette d’anguria

Cena: carne bianca o pesce insieme a verdure fresche e una fetta di anguria.

Dieta dell’anguria: benefici

Per poter perdere peso, soprattutto durante la stagione estiva, la dieta dell’anguria è l’ideale da seguire, anche perché permette di stare bene. Inoltre, l’anguria è uno dei frutti tipici della stagione estiva, è dissetante, rinfrescante e seguire questo regime alimentare aiuta a ottenere notevoli benefici. Considerato il frutto estivo per eccellenza, brucia i grassi e reidrata l’organismo.

La dieta dell’anguria permette di combattere il gonfiore, la ritenzione idrica e anche la cellulite, inestetismo molto odiato dalla maggior parte delle donne. L’anguria ha pochissime calorie, è ricca di acqua, il che aiuta a sgonfiare e a perdere peso in modo sano e soprattutto naturale. Un frutto ricco di diverse vitamine come la A, B1 e B6, oltre che vitamina C, contiene sostanze che aiutano a migliorare l’abbronzatura.

Seguire questo regime alimentare, non è solo importante ai fini della dieta e del dimagrimento, ma anche perché si tratta di un frutto che apporta vari benefici alla pelle. Ha proprietà diuretiche e drenanti, quindi perfetta per dimagrire e sconfiggere la cellulite.

Inoltre, contrasta i radicali liberi rallentando l’invecchiamento della pelle stimolando la produzione della melanina.

