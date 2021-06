Dieta per dimagrire: la miglior per l’estate

La dieta per dimagrire elimina i chili in eccesso aiutando ad avere un fisico snello e tonico in tempo per la stagione estiva.

Con l’estate sempre più vicino, bisogna correre ai ripari e cominciare a darsi da fare per perdere peso in modo da affrontare al meglio la stagione. Per questa ragione, seguire una dieta per dimagrire è l’ideale per tenersi in forma in modo sano e naturale. Ecco cosa mangiare e come fare.

Dieta per dimagrire

Durante l’inverno, complice anche il periodo di quarantena, molte persone hanno accumulato diversi chili di troppo e ora in vista dell’estate, bisogna che si impegnino per la remise en forme e riuscire a perdere peso. La dieta per dimagrire ha proprio questo scopo: riuscire a eliminare i rotolini e grassi in eccesso aiutando a essere in forma per la prova costume e la spiaggia.

Dimagrire non significa soltanto perdere peso, ma anche tonificare il corpo, depurare l’organismo dalle scorie in eccesso liberando e purificando l’organismo. In questo si è pronti per la prova costume. Seguire e cominciare una dieta per dimagrire significa consumare un regime alimentare che sia ben bilanciato ed equilibrato, ricco di nutrienti che sono essenziali, come lipidi, proteine, carboidrati, vitamine, ma anche sali minerali.

Una dieta in cui bisogna fare qualche rinuncia e sacrificio. Si consiglia di seguire sempre i consigli di un esperto in materia in modo da capire quale regime alimentare sia maggiormente appropriato. Mai saltare i pasti, a cominciare dalla prima colazione che è il pasto più importante della giornata. I pasti devono essere cinque così suddivisi: colazione, pranzo e cena + due spuntini di metà mattina e merenda.

Molto importante associare e abbinare anche una sana attività fisica in modo da dimagrire in maniera giusta e nei punti maggiormente critici. In questo modo è possibile perdere peso e arrivare tonici all’appuntamento con la prova costume e la spiaggia.

Dieta per dimagrire: cosa mangiare

La dieta per dimagrire, affinché abbia effetto e funzioni davvero, deve comprendere alcuni cibi che sono fondamentale per favorire il dimagrimento ed essere in forma. Bisogna scegliere gli alimenti da consumare in base alle loro proprietà e ai nutrienti che sono fondamentali per raggiungere un buon benessere psicofisico.

Per questa ragione, nella dieta per dimagrire per l’estate, non possono mancare alcuni cibi brucia grassi che hanno proprio il compito di accelerare il processo metabolico aiutando a perdere peso. Tra gli alimenti brucia grassi, l’anguria, essendo ricca di acqua, è l’ideale da consumare sia a colazione, ma anche come spuntino di metà mattina o merenda proprio per le proprietà che contiene.

Una insalata di pomodori da mangiare a pranzo con un filo di olio d’oliva, aiuta non solo a perdere peso, ma sazia ed è molto nutriente. Si può aggiungere all’insalata di pomodori, anche del sedano e del cetriolo, due alimenti altrettanto importanti in quanto combattono la ritenzione idrica e la cellulite. Considerando anche il caldo estivo, bisogna idratarsi bevendo almeno due litri di acqua al giorno in modo da espellere le tossine.

La frutta e la verdura sono fondamentali nella dieta per dimagrire e si consiglia di consumarne almeno 5 porzioni al giorno. Non possono mancare i cereali, quali orzo, avena, ma anche riso integrale. I legumi, così come la carne bianca quale pollo o tacchino sono l’ideale.

Ecco un esempio di menù della dieta per dimagrire:

Colazione: tè verde o caffè senza zucchero insieme a un frutto

Spuntino: centrifugato

Pranzo: insalata di riso con verdure a volontà e uova sode

Merenda: una fetta di anguria

Cena: una insalata di pomodori e del tonno senza olio.

Dieta per dimagrire: miglior integratore

