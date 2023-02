Anna Bellisario morta per aver mangiato un tiramisù: il chiarimento del ristorante

Anna Bellisario morta per aver mangiato un tiramisù: il chiarimento del rist...

La catena di ristoranti Flower Burger ha diffuso una nota stampa in cui spiega la sua posizione su quanto accaduto ad Anna Bellisario

La giovane Anna Bellisario si trovava col fidanzato nel ristorante Flower Burger al centro di Milano per passare una serata romantica.

Una serata che si è trasformata in tragedia. La 21enne allergica ai latticini, infatti, è andata in choc anafilattico dopo aver mangiato un tiramisù che non avrebbe dovuto contenere tracce di latte ed ha perso la vita.

Morte Anna Bellisario, il ristorante si difende: “Nell’etichetta del tiramisù non c’era traccia di latte”

La catena di Flower Burger ha spiegato la sua posizione sulla vicenda diffondendo una nota stampa: “Per massima chiarezza, vogliamo precisare che il tiramisù vegano che Flower Burger ha acquistato da un fornitore terzo non recava nell’etichetta alcun riferimento a tracce di latte.

Inoltre, dalle analisi fin qui condotte, non risultano tracce di uova o di latte nelle salse di nostra produzione.”

Tiramisù o panino: cosa ha ucciso Anna Bellisario?

Dalle indagini che sono state condotte dopo la morte della ragazza, è emerso che la 21enne in quella stessa cena aveva mangiato anche un panino con all’interno una salsa che conteneva tracce di uova. Altro alimento a cui Anna era allergica, anche se in maniera molto minore rispetto alla proteina del latte.

Anche su questo, il ristorante ha voluto dare un chiarimento: “Vogliamo rasserenare i clienti dei nostri ristoranti sulla sicurezza dei prodotti preparati nei nostri laboratori e somministrati da anni, confermando che essi rispondono interamente alle norme che regolano gli alimenti vegani.”