Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, partecipa ufficialmente come concorrente a Ballando con le stelle.

La popolare trasmissione “Ballando con le Stelle”, guidata da Milly Carlucci, è pronta per essere lanciata il 28 settembre prossimo. Gli appassionati sono impazienti di vedere le esibizioni dei partecipanti che si esibiranno sulla pista di ballo. Uno dei competitori sarà Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, il quale anche ha partecipato alla trasmissione nel 2016 e 2021 rispettivamente. Anna Lou completa il cast di questa decima nona edizione del show. TvBlog ha rivelato il gossip e successivamente è stato confermato attraverso un video postato sul loro profilo Instagram, che ha presentato i 12 partecipanti che includono Anna Lou. Durante la recente intervista con Verissimo, Anna Lou ha discusso il suo rapporto con suo padre Morgan. Ha detto: “Mia madre mi ha sempre spinto a far parte della sua vita. Mi è mancato e mi manca ancora. Abbiamo ottime discussioni, ma vorrei trascorrere più tempo con lui nella vita di tutti i giorni. Non provo alcun risentimento, non voglio dipingerlo in una luce negativa”.