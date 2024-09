Anna Tatangelo è ora in una relazione con un ex giocatore di calcio, l'identità è stata rivelata.

Anna Tatangelo è ora in una relazione con un ex giocatore di calcio, l'ident...

Le voci circolano a gran voce su Anna Tatangelo. Dopo la fine del suo legame con Mattia Narducci, sembra che la cantante di 37 anni sia di nuovo in amore. Non abbiamo ricevuto conferme da nessuno dei due sulla fine della loro relazione, si dice però che sia stata Tatangelo a voler mettere fine al rapporto, e che la cosa abbia causato molto dolore a Narducci. Quindi, qual è l’ultimo sviluppo nel cuore di Anna Tatangelo?

Secondo Deianira Marzano, esperta di pettegolezzi, ci sarebbe un nuovo uomo nella vita di Anna, un ex giocatore di calcio. In una foto sui social media, i fan della cantante hanno notato un particolare: un braccio tatuato di un uomo. Marzano ha identificato l’individuo del tatuaggio come Giacomo Buttaroni, ex calciatore e attuale allenatore della squadra Juniores Nazionale della società Roma City. Valoroso e sicuro di sé, Buttaroni ha sicuramente un fascino speciale: è alto, ben proporzionato e porta i capelli neri corti. Non sono disponibili molte altre informazioni su lui, dal momento che non è una figura di spicco nel mondo dello showbiz.

Resta da vedere se riceveremo conferme sulla supposta relazione tra Buttaroni e la cantante. Tatangelo ha avuto una lunga relazione con Gigi D’Alessio, da cui ha avuto il suo unico figlio, Andrea. Dopo aver chiuso con D’Alessio, si è legata a Narducci, un legame che sembrava proseguire senza intoppi e reso pubblico sui social media. Ora, solo il tempo dirà cosa riserva il futuro per Anna Tatangelo.

Qualcosa è andato storto nel cuore dell’estate: entrambi hanno rimosso l’uno dall’altra il “follow” su Instagram e non si sono più incrociati. Chi può dire cosa è realmente successo… Ad ogni modo, ciascuno ha scelto il proprio percorso. Arrivederci!