Era il 1 di ottobre del 1995 quando Cristina Parodi e Giorgio Gori si sono sposati. Sono quindi trenta gli anni di matrimonio che la coppia ha appena festeggiato. Ecco la dolce dedica della conduttrice e giornalista sui social.

Era infatti il 1 ottobre del 1995 il giorno in cui si sono sposati a Carpeneto, in provincia di Alessandria. Un grande amore il loro e tre figli, Benedetta, Alessandro e Angelica. Cristina e Giorgio sono sempre sembrati molti uniti e affiatati, con la giornalista che ha sempre dedicato dolci parole al marito come queste in occasione del trentesimo anniversario di nozze.

Come abbiamo appena visto, Cristina Parodi e Giorgio Gori hanno appena festeggiato il trentesimo anniversario di nozze. La conduttrice e giornalista ha voluto fare una dolce dedica sui social per il marito, postando una foto del loro matrimonio e a corredo la scritta “1 ottobre 1995. 30 volte sì” e l’hashtag “respirare amore”, con tanto di tag del marito.