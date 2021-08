Anthony Barajas morto durante una sparatoria al cinema: la star di Tik Tok aveva 19 anni

Colpito alla testa durante una sparatoria avvenuta in un cinema, Anthony Barajas è morto a 19 anni: era molto conosciuto su Tik Tok.

Tragedia negli Stati Uniti, dove Anthony Barajas, ferito durante una sparatoria in un cinema di Corona in California, è morto dopo cinque giorni di agonia: molto conosciuto su Tik Tok, aveva soltanto 19 anni.

I fatti si sono verificati il 26 luglio 2021 al Regal Edwards Corona Crossings Theater. Secondo le ricostruzioni un ragazzo sarebbe entrato all’interno dell’edificio aprendo il fuoco e Anthony e il suo amico diciottenne Rylee Goodrich. Quest’ultimo è morto sul colpo a differenza di Barajas che ha riportato ferite gravissime.

Trasportato in ospedale, è però deceduto dopo cinque giorni di ricovero in terapia intensiva. A confermare la notizia del decesso è stata la famiglia.

Conosciuto online come itsanthonymichael, Anthony aveva quasi un milione di follower su TikTok dove aveva iniziato a postare i suoi video di scherzi e sfide nel 2019. Tra i commenti all’ultimo filmato, quello di un fan che ha chiesto di non cancellare il suo account: “Voglio continuare a guardare questi video in cui canta ed è felice“.

Intanto gli inquirenti stanno indagando sull’accaduto.

Barajas e Goodrich sono stati trovati in una pozza di sangue dai dipendenti del cinema che pulivano la struttura dopo una proiezione di The Forever Purge. Hanno così allertato la Polizia secondo cui “le vittime sono state colpite senza alcun tipo di contatto preventivo“.