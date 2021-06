Due persone sono morte e una terza è rimasta ferita durante una sparatoria avvenuta nella cittadina tedesca di Espelkamp. L'aggressore è in fuga.

È di due morti e un ferito il bilancio di una sparatoria avvenuta giovedì 17 giugno nella cittadina tedesca di Espelkamp, nel lander della Renania Settentrionale – Westfalia. Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia di Bielefel che al momento sta cercando di capire la dinamica e il movente dell’accaduto.

Secondo quanto emerso finora tuttavia il killer – attualmente in fuga e ricercato dalle autorità – avrebbe sparato sapendo con esattezza quali fossero i suoi obiettivi.

Germania, sparatoria a Espelkamp: due morti e un ferito, il killer è in fuga

Come riportato dall’agenzia di stampa DPA, le vittime della sparatoria sarebbero un uomo e una donna, anche se per il momento non è chiaro se conoscessero il killer o se si conoscessero tra loro.

Sempre secondo i primi accertamenti uno degli omicidi sarebbe avvenuto in una casa, mentre l’altro in mezzo alla strada. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì.

Germania, sparatoria a Espelkamp: gelosia come probabile movente

Vista la pericolosità della situazione, molte strade della cittadina sarebbero state chiuse al traffico isolando il centro cittadino, con diverse unità delle forze speciali tedesche intervenute in azione a supporto della polizia locale.

Sul posto, oltre alla polizia giudiziaria e a quella scientifica, è intervenuto anche un eilcottero delle forze dell’ordine al fine di perlustrare meglio la zona. Un portavoce della polizia ha riferito alla stampa: “La polizia ha la situazione completamente sotto controllo. Ci sono numerosi agenti in servizio”.

L’obiettivo principale resta al momento quello di individuare e catturare il sospetto in fuga. Secondo le prime ipotesi la sparatoria sarebbe stata innescata da motivi di gelosia, come riporta anche il giornale tedesco. Al momento non sono disponibili identikit dell’attentatore.

Germania, sparatoria a Espelkamp: probabile arresto in Bassa Sassonia

Nel frattempo gli organi di stampa tedeschi hanno comunicato che vi è stato un intenso dispiegamento di forze speciali nei pressi della città di Diepenau, in Bassa Sassonia. L’intervento della polizia avrebbe portato all’arresto di un uomo anche se per il momento le forze dell’ordine non hanno confermato l’accaduto. Non resta che attendere le prossime ore per capire se gli agenti sono riusciti a rintracciare l’aggressore.