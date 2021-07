Star di Tik Tok morta in diretta: è caduta da una gru mentre registrava un video

La star di Tik Tok, Xiao Qiumei, è morta in diretta mentre girava un video per il social network. La ragazza, che aveva solo 23 anni, è caduta da una gru.

Star di Tik Tok morta in diretta mentre girava un video

Xiao Qiumei, una delle Tik Toker più seguite in Cina, è caduta in diretta da una gru facendo un volo di 43 metri, dopo aver cercato di girare un video. La ragazza, gruista di professione, è caduta mentre girava un video in cui ballava. Il tragico incidente è avvenuto il 20 luglio a Quzhou, nella provincia di Zhejiang. La 23enne pubblicava tanti filmati sulla piattaforma per i suoi oltre 100mila follower, che girava in cima alle gru dove lavorava.

Non avrebbe mai immaginato di morire in diretta. La 23enne si stava riprendendo in diretta su una gru di 43 metri. Nei filmati girati si vede la ragazza mentre mostra alcuni passi di danza. Improvvisamente la telecamera ruota e si sentono delle forti urla e il cellulare filma la caduta mentre precipita nel vuoto.

Star di Tik Tok morta in diretta: l’allarme dello “Sportello dei Diritti”

I testimoni hanno spiegato che Xiao Qiumei teneva in mano il suo smartphone quando è accaduto l’incidente.

La sua famiglia, invece, ha spiegato che era molto professionale e che quando lavorava teneva il cellulare nella borsa. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” ha raccontato che c’è una strage silenziosa da selfie in atto. “Video e diretta Facebook, una strage continua, una messa in fila di vite sprecate, che davvero è difficile da decifrare con qualsiasi parametro riconducibile al buonsenso della persona umana. Una follia che, come rileva il Rapporto Italia 2019 di Eurispes, in sei anni, nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2011 e quello di novembre 2017, ha contato ben 259 vittime, giovanissimi che hanno perso la vita nel tentativo di scattarsi un selfie pericoloso per poi condividerlo sui social” ha dichiarato il presidente.

Star di Tik Tok morta in diretta: i dati

Dal Rapporto, che si basa su uno studio dell’India Institute of Medica Sicences di Nuova Delhi, è emerso che la fascia d’età più coinvolta in questa strage silenziosa è quella compresa tra i 20 e i 29 anni, per cui si contano 106 vittime. A questa segue la fascia 10-19 anni, dove si contano 76 vittime. Altre 20 vittime riguardano la fascia tra i 30 e i 39 anni, 2 tra i 50 e i 59 anni e 3 tra i 60 e i 69 anni. Sono 259 le vittime di selfie estremi, di cui 153 sono uomini e 106 sono donne. La maggior parte dei decessi sono dovuti a cadute dall’alto e dall’investimento dei treni.