Ospiti musicali di spicco

La puntata del pomeridiano di Amici, in onda domenica 19 gennaio, si preannuncia ricca di emozioni e sorprese. Tra gli ospiti musicali, spiccano due nomi noti: Alfa, che si esibirà con il suo brano Filo rosso, e Javier Rojas, ex allievo del talent show, che porterà sul palco la sua esperienza e il suo talento. La presenza di artisti di questo calibro non solo arricchisce il programma, ma offre anche agli allievi l’opportunità di confrontarsi con professionisti del settore.

Giudici e sfide in arrivo

Per quanto riguarda i giudici delle gare, la puntata vedrà la partecipazione di Rebecca Bianchi per il ballo e Alessandro Cattelan per il canto. La loro esperienza e il loro occhio critico saranno fondamentali per valutare le performance degli allievi. Le sfide di questa settimana promettono di essere intense: Maura Paparo giudicherà l’esibizione di Giorgia, mentre Irma Di Paola si occuperà della gara di improvvisazione. Infine, Carla Armogida avrà il compito di valutare l’esibizione di Nicolò.

Riepilogo delle sfide e assenti

Rispetto alla settimana precedente, in cui non ci sono stati eliminati, questa volta i coach sembrano intenzionati a recuperare il tempo perduto. Tra le sfide più attese, quella tra Dandy e Deddè, che ha sorpreso molti, dato che inizialmente si pensava che a sfidarsi sarebbe stato Mollenbeck. La modifica è stata necessaria a causa di un punto perso dalla squadra di Anna Pettinelli. Nella gara di canto, giudicata da Cattelan, gli allievi si sono dati battaglia per conquistare il favore del pubblico e dei giudici. Tuttavia, due grandi assenti hanno destato preoccupazione: Senza Cri e TrigNo, che non si sono presentati per la seconda volta consecutiva.

Il torneo di inediti e la gara di ballo

Il torneo di inediti ha visto la partecipazione di Antonia, Luk3 e Deddè, con Antonia che ha trionfato, ricevendo l’approvazione delle radio presenti, tra cui Radio Zeta e Radio Kiss Kiss. Nella gara di ballo, gli allievi hanno dovuto creare una coreografia originale ispirata a un oggetto inviato dai genitori e a una canzone a loro scelta. Alessio ha brillato in questa sfida, mentre Daniele ha affrontato un compito particolarmente significativo, creando una coreografia sul tema del bullismo, utilizzando la toccante canzone Let it be. La performance di Daniele ha commosso tutti, ricevendo un lungo applauso e l’approvazione dei coach.