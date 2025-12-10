L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato la nota piattaforma televisiva a pagamento: ecco perché.

Sky Italia, maxi multa da 4,2 milioni dall’Antitrust: il motivo

Secondo quanto riportato nel bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sono finite nel mirino:

“ Ingannevolezza delle comunicazioni sull’aumento dei costi degli abbonamenti ai servizi Tv“;

L’applicazione ai suddetti aumenti “a offerte Tv di Now il cui claim (‘ finché non disdici’ ) induceva a pensare che ne fossero escluse”;

“La prospettazione alla clientela di offerte vantaggiose con finalità di customer retention, confezionate in particolare mediante l’attivazione di pacchetti Tv aggiuntivi o servizi accessori (Sky Wi-Fi), le cui condizioni premesse vengono sistematicamente disattese.”

Secondo le autorità, le pratiche scorrette di sarebbero sviluppato tra il 2021 e il 2025. Subito è arrivata la replica da parte di Sky italia.

Maxi multa dell’Antitrust: la replica di Sky Italia

Come visto l’Antitrust ha multato Sky Italia per pratiche commerciali scorrette, con una sanzione di oltre 4 milioni di euro. Subito è arrivata la replica da parte della piattaforma televisiva a pagamento: “siamo stupiti di questa sanzione dell’Autorità perché arriva le azioni messe in campo da Sky con l’obiettivo condiviso di rafforzare ulteriormente la trasparenza dei processi aziendali e di porre sempre il cliente al centro. Restiamo convinti della correttezza del nostro operato e valuteremo tutte le azioni necessarie nelle sedi più opportune.”