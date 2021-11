Antitrust, multa da 200 milioni di euro ad Apple e Amazon: i motivi

Antitrust, l'AGCM sanziona con una multa da 200 milioni di euro Apple e Amazon: accusati di escludere rivenditori autorizzati

Sanzione da oltre 200 milioni di euro per i colossi Amazon e Apple: i due gruppi sono accusati di escludere in maniera illecita i rivenditori autorizzati.

È quanto ha stabilito l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) al termine dell’istruttoria sulle restrizioni all’accesso nel marketplace Amazon.it da parte di rivenditori legittimi di prodotti a marchio Apple e Beats.

Dopo il caso di Facile.it, ora anche i gruppi Amazon ed Apple sono sotto l’occhio dell’Antitrust.

Sono state trovate alcune clausole tra i due colossi che accertano un accordo stipulato in data 31 ottobre 2018. Il patto escludeva rivenditori ufficiali e non ufficiali di prodotti Apple e Beats di utilizzare Amazon.it, permettendo la vendita dei prodotti Apple e Beats in tale marketplace solo ad Amazon e a pochi soggetti scelti, violando l’art.

101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

Le sanzioni sono pari a 68,7 milioni di euro alle società del gruppo Amazon e 134,5 milioni di euro alle società del gruppo Apple. Inoltre, è stata sciolta qualsiasi forma di restrizione in questo senso. La discriminante maggiore attuata dal duo è stata di escludere determinati rivenditori su base geografica. Ciò si è anche ripercosso sugli sconti di Amazon sui prodotti in base alla zona o al Paese.

L’azienda di Cupertino ha commentato così la sanzione:

«Lavoriamo duramente per creare i migliori prodotti al mondo in grado di offrire una grande esperienza utente. Per garantire la sicurezza dei nostri clienti e l’integrità dei prodotti che acquistano, è importante che i clienti sappiano che stanno acquistando prodotti originali. Per garantire che i nostri clienti acquistino prodotti originali, lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner rivenditori e abbiamo team dedicati di esperti in tutto il mondo che collaborano con le forze dell’ordine, le dogane e i distributori per garantire che vengano venduti solo prodotti Apple originali. Rispettiamo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ma crediamo di non aver fatto nulla di sbagliato e intendiamo fare ricorso».