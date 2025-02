Un ritorno sorprendente

Antonella Clerici è tornata con il suo consueto appuntamento di E’ sempre mezzogiorno, trasmissione che va in onda ogni giorno su Rai 1. La conduttrice, nota per il suo carisma e la sua spontaneità, ha lasciato tutti a bocca aperta durante la puntata di oggi con un commento inaspettato rivolto ai cuochi che presentano ricette da replicare a casa. Mentre seguiva un giovane chef nella preparazione di un Rollè di pollo, ha interrotto il suo intervento con una frase che ha sorpreso il pubblico: “Oh grazie, io odio quando qui tutti tagliano cipolle, porro – non è possibile che il pubblico deve stare a guardare tutto questo”.

Critiche e lamentele in diretta

Il suo intervento non è passato inosservato e ha suscitato reazioni tra i presenti in studio. La Clerici, visibilmente infastidita, ha continuato a lamentarsi per vari motivi, a partire dal freddo insopportabile che ha colpito lo studio. Già all’ingresso, ha fatto notare che il riscaldamento era rotto, affermando: “Siamo tutti congelati…Facciamo qualcosa?”. Anche lo chef accanto a lei ha confermato la situazione, aggiungendo una battuta sul freddo che ha reso l’atmosfera ancora più tesa.

Un atteggiamento insolito

Durante la puntata, il pubblico ha notato un cambiamento nel comportamento della conduttrice, che si è mostrata più fredda e distaccata del solito. Questo atteggiamento ha sollevato interrogativi tra i telespettatori, che si sono chiesti se ci fosse qualcosa che la preoccupava. La Clerici, nota per il suo calore e la sua empatia, ha mostrato un lato diverso, quasi scocciato, che ha sorpreso i suoi fan. La domanda che molti si pongono è se questo comportamento possa essere legato alla sua imminente partecipazione al Festival di Sanremo, che si avvicina rapidamente.