"Non posso credere che tu non ci sia più" scrive Antonella Clerici su Instagram

Mentre si trova ricoverata all’ospedale Regina Elena di Roma per un intervento, Antonella Clerici è costretta ad affrontare un altro dolore: è morto infatti suo cugino Chicco.

Il lutto di Antonella Clerici

A condividere il lutto e il dolore per la scomparsa del cugino è stata la stessa Clerici, dal suo letto d’ospedale. Ha scritto infatti la conduttrice su Instagram, in un post, accanto alla foto del cugino con una rosa e un candela accesa: “Non posso credere che tu non ci sia più. Legnano e il tuo adorato Palio sentiranno la tua mancanza. Mancherà il tuo entusiasmo gioioso e la tua voglia di fare sempre cose nuove. Riposa in pace Chicco, amato cugino”.

L’intervento alle ovaie

Questi sono giorni delicati per Antonella Clerici che si è dovuta sottoporre a un intervento d’urgenza alle ovaie. “Giovedì scorso arrivo a Roma con l’idea di stare vicino a un’amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D’Alessio” ha scritto la conduttrice sui social. “Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene”.

Non si è mai parlato di tumore, ma l’ipotesi più probabile è che la cisti ovarica sia risultata compromessa, rendendo necessario un intervento.