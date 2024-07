Antonella Clerici rompe il silenzio dopo l'operazione: ecco come sta

Dopo la delicata operazione a cui è stata sottoposta con urgenza, Antonella Clerici è tornata sui social. La conduttrice ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute: vediamo come sta e chi c’è con lei.

Antonella Clerici dopo l’operazione: come sta?

Qualche giorno fa, Antonella Clerici è stata sottoposta ad un’operazione per la rimozione delle ovaie. Tutto è iniziato quando il ginecologo le ha consigliato di controllare una cisti ovarica. “Da lì uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene“, ha dichiarato la conduttrice quando era ancora ricoverata in ospedale. Dimessa dal nosocomio intorno al 17 giugno, nelle scorse ore è tornata sui social e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute.

Le parole di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha condiviso una foto che la ritrae nella sua amata casa nel bosco. La conduttrice è distesa su una sdraio, con accanto il compagno Vittorio Garrone. “Noi sotto il kako. (…) Relax, campagna, natura, animali“, ha scritto a didascalia dell’immagine. La convalescenza sarà ancora lunga, ma può contare sul sostegno del fidanzato e della figlia Maelle.

Antonella Clerici migliora giorno dopo giorno

Durante questo lungo periodo di convalescenza, Antonella si concederà un po’ di sano “ozio”. Come lei stessa ha dichiarato, a causa del lavoro non ha mai tempo da dedicare a se stessa e adesso che è la salute a chiederglielo non può tirarsi indietro. L’operazione a cui è stata sottoposta è molto delicata, ma le sue condizioni migliorano giorno dopo giorno.