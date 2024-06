Qualche giorno fa, Antonella Clerici è stata operata d’urgenza a causa di una cisti alle ovaie che si era ingrandita eccessivamente. Come sta la conduttrice? A parlare delle sue condizioni di salute è il chirurgo che si è occupato di lei.

Come sta Antonella Clerici dopo l’intervento?

Antonella Clerici sta affrontando un periodo di convalescenza nella sua bellissima casa nel bosco. Qualche giorno fa, la conduttrice si è mostrata su un letto di ospedale, svelando di essere stata operata d’urgenza per una cisti alle ovaie. L’intervento è stato eseguito presso l’Istituto tumori Regina Elena di Roma ed è andato bene. A parlare delle sue condizioni di salute è stato il chirurgo che si è preso cura di lei.

Antonella Clerici dopo l’intervento: parla il chirurgo

Enrico Vizza, il chirurgo che l’ha operata, è stato raggiunto da Adnkronos Salute e ha sottolineato che il pericolo “è in un certo senso rientrato, i timori sono bassi sul piano oncologico“. Il medico, membro del consiglio direttivo della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo) e direttore del Dipartimento di clinica e ricerca oncologica dell’Istituto tumori Regina Elena, ha parlato così dell’intervento:

“È andato molto bene. È stato eseguito per via laparoscopica, con strumenti molto piccoli, da 3 millimetri, con una piccolissima cicatrice. Dal punto di vista estetico, in pratica, non si vedrà nulla”.

Perché Antonella Clerici è stata operata d’urgenza?

Antonella Clerici è stata costretta ad un intervento d’urgenza a causa di una cisti ovarica, “la cui immagine ecografica si era modificata negli ultimi mesi, per cui si è dovuto intervenire molto rapidamente per avere un esame istologico, tuttora in corso, in grado di indicare la natura della formazione“. Il chirurgo ha sottolineato che la conduttrice sarà del tutto fuori pericolo solo quando avranno l’esito dell’istologico.