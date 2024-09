Antonella Mosetti discute di Bettarini jr, non manifesta nessuna esuberanza per Ventura.

Circa una settimana dopo il gossip che coinvolgeva Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini, Antonella è tornata al tema, parlando con la rivista Oggi. La notizia dovrebbe essere già conosciuta dagli appassionati di gossip: Diva e Donna ha mostrato una foto di Antonella, showgirl, e Niccolò, figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura e personal trainer, mentre si facevano un selfie. Questa foto ha generato un titolo scandaloso: “Sensazionale: Mosetti – prima il padre, ora il figlio. 17 anni dopo Bettarini con Antonella ora c’è il giovane Niccolò”. La rivista ha sfruttato il fatto che 17 anni fa Bettarini ‘senior’, quando era sposato con ‘Super Simo’, aveva una relazione con Antonella. Ma cosa è realmente accaduto con Niccolò?

Antonella Mosetti spiega come ha conosciuto Niccolò Bettarini

“Non c’è nulla tra me e Niccolò. Ci siamo incontrati casualmente grazie ad amici comuni”, ha dichiarato Antonella alla rivista Oggi, confermando quanto aveva già detto sui social media dopo la diffusione della voce. Ha poi aggiunto: “Sono in una relazione da tre anni con un imprenditore”. In sintesi, sembra che non c’è stata alcuna relazione intima con Bettarini ‘Junior’ (il ragazzo ha 25 anni) e che sia stata inventata una storia senza fondamento per incrementare le vendite. Pertanto, la questione è chiusa.

È intrigante immaginare quale sarebbe stata la reazione di Simona Ventura nel fruire della foto scattata dal suo ragazzo con quella che un tempo era la compagna del padre. Se dobbiamo fare una previsione, ci si può ragionevolmente aspettare che “La Tigre di Chivasso”, per parlare in termini soft, non avrebbe festeggiato alla vista dello scatto.